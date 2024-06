En direct

19:07 - Aux Pennes-Mirabeau, qui vont retenir les supporters de la Nupes ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Pour le premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 17,91% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 3,79% aux Pennes-Mirabeau, contre 15,19% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quels résultats pour le RN lors des européennes aux Pennes-Mirabeau ? Aux Pennes-Mirabeau, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 40,83% au terme du rendez-vous européen et Marine Le Pen 38,38% au premier tour de la présidentielle. Cette situation diffère de ce que prévoient les sondages récents au niveau national, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre la dernière présidentielle et l'élection de ce mois de juin. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Avantage Rassemblement aux Pennes-Mirabeau ? Le verdict du scrutin le plus récent peut sembler un indicateur précieux au moment des européennes. Dernières élections en date, les élections législatives 2022 avaient donné un très gros résultat pour le Rassemblement national aux Pennes-Mirabeau. Ce dernier était arrivé en tête dans la ville avec 42,28% au 1er tour et surtout 64,59% au second (Les Pennes-Mirabeau ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même récolté un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. Elle avait engrangé 38,38% au premier tour et 61,42% au deuxième dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière peut aussi sembler logique au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut aux Pennes-Mirabeau, avec 40,83%. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 15,19% et Yannick Jadot à 11,34%.

11:45 - Les Pennes-Mirabeau aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans la ville des Pennes-Mirabeau, les électeurs auront-ils un impact sur les résultats des européennes ? Le taux de chômage à 8,37% pourrait avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de directives européennes sur le travail. Avec 44,54% de population active et une densité de population de 635 hab par km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (86,82%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 8 013 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (17,64%) révèle des besoins d'accompagnement social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (5,81%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction aux Pennes-Mirabeau mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 26,88% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes aux Pennes-Mirabeau Au fil des dernières consultations démocratiques, les 22 393 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des européennes 2019, sur les 8 802 inscrits sur les listes électorales aux Pennes-Mirabeau, 50,29% étaient allés voter, contre un taux de participation de 42,05% lors du scrutin de 2014. Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? Sur l'ensemble du territoire, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. Aux Pennes-Mirabeau, 65,78% des habitants avaient voté.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : le cas des Pennes-Mirabeau Aux Pennes-Mirabeau, l'une des grandes inconnues du scrutin européen sera la participation. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique seraient capables de renforcer l'engagement civique des électeurs des Pennes-Mirabeau (13170). En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 17 787 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 25,24% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 25,19% au second tour. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.