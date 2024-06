En direct

19:25 - Quel candidat vont élire les supporters de la gauche à Martigné-sur-Mayenne ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. A l'issue du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait glané 22,03% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,79% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,17% pour Yannick Jadot, 1,52% pour Fabien Roussel et 2,74% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier avait atteint 4,58% à Martigné-sur-Mayenne, contre 27,12% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : les 27,12% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 43,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 62,65% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Martigné-sur-Mayenne ? Le résultat du RN sera très observé au niveau local pour cette élection 2024. À Martigné-sur-Mayenne, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 22,54% à l'issue du scrutin européen et Marine Le Pen 18,36% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte diffère de ce que prédisent les sondages récents à l'échelle de la France, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Martigné-sur-Mayenne lors du premier tour de la présidentielle, avec 43,31%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 18,36%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,36% contre 68,64%. Le RN ratait aussi la première marche à Martigné-sur-Mayenne quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 8,09% au premier tour, contre 62,65% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Un résultat si élevé et si partagé par les communes voisines qu'il n'y avait pas eu de second round.

12:45 - À Martigné-sur-Mayenne, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes 2019 Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Martigné-sur-Mayenne lors des dernières élections pour le Parlement européen, avec 27,12% des suffrages. La liste surclassait celle de Jordan Bardella avec 22,54% dans la commune. Yannick Jadot finissait troisième, avec 13,73%.

11:45 - Martigné-sur-Mayenne : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Quel portrait faire de Martigné-sur-Mayenne, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Dotée de 812 logements pour 1 893 habitants, la densité de la commune est de 56 hab/km². L'existence de 81 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (16,01 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, comprenant une proportion de 30,46% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette diversité sociale, près de 39,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 391,52 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin comptabilisé aujourd'hui à Martigné-sur-Mayenne contribue à élaborer l'avenir de l'Union européenne.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Martigné-sur-Mayenne ? Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Sur le plan national, le record de la participation la plus basse enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Martigné-sur-Mayenne, 62,62% des électeurs avaient voté. Afin de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'observer les résultats des dernières consultations démocratiques. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 52,49% des personnes en âge de participer à une élection à Martigné-sur-Mayenne avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 40,89% lors du scrutin européen de 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Martigné-sur-Mayenne : la participation en question La participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 à Martigné-sur-Mayenne. La perte de pouvoir d'achat combinée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle, seraient notamment en mesure d'avoir un impact sur les choix que feront les citoyens de Martigné-sur-Mayenne (53470). Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 22,67% des votants de la ville. Le taux d'abstention était de 19,35% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.