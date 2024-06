Résultat des européennes à Commer : l'élection 2024 en direct

En direct

17:19 - Tendance favorable à Hayer à Commer ? Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 23,51% contre 33,42% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 35,94% contre 64,06%. Le RN n'a pas plus convaincu à Commer quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 11,29% au premier tour, contre 54,35% pour le binôme LREM. La circonscription avait d'ailleurs élu son député dès le premier round.

12:45 - Il y a cinq ans, des européennes très instructives Le résultat de ce soir va-t-il confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur les détails, la liste RN, déjà dirigée par Jordan Bardella, avait terminé en tête des européennes à l'époque. Le bulletin avait convaincu 20,53% des voix, contre Nathalie Loiseau à 17,63% et Yannick Jadot à 16,18%.

11:45 - Les enjeux locaux de Commer : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Commer, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec une population de 1 287 habitants répartis dans 536 logements, cette localité présente une densité de 52 hab par km². Avec 39 entreprises, Commer offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une automobile (91,42 %) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, dont 45,71% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 45,45% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1951,11 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Chaque bulletin comptabilisé ce 9 juin 2024 à Commer démontre l'attachement des habitants aux valeurs européennes.

10:30 - Elections européennes à Commer : retour sur la participation électorale Au fil des dernières consultations politiques, les 1 315 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Au moment des élections européennes 2019, 50,58% des inscrits sur les listes électorales de Commer (Mayenne) avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 61,5% lors des élections européennes de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des Français aux européennes, similaire au record établi à 59% en 2009 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% le midi et déjà 43% à 17h.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas de Commer À Commer, l'une des clés de ces élections européennes 2024 sera sans aucun doute la participation. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 981 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 78,29% avaient pris part au scrutin. La participation était de 77,88% au premier tour, c'est-à-dire 764 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, c'était presque un record. L'inflation est notamment susceptible de renforcer l'engagement civique des électeurs de Commer .