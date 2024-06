En direct

19:06 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? En plus du score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du PS portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais Glucksmann s'était arrogé 4,06% à Martigues, contre 14,76% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La réserve de voix apparaît comme conséquente : lors du premier tour des législatives à Martigues, le binôme Nupes avait en effet glané 36,58% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? Bien malin qui se risquerait à répondre en ce moment même. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Martigues, entre les 14,76% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,07% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,09% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Martigues avant les européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent dix points de plus pour le RN à l'échelle nationale, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Martigues semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote sur place. Une exception à confirmer.

15:02 - Les votants de Martigues plutôt favorables à Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle La ville de Martigues avait donné un énorme avantage à Marine Le Pen au terme de l'élection à la présidence de la République il y a deux ans. La figure du parti frontiste s'imposait avec 30,28% au premier round. Rebelotte au 2e tour face à Macron avec 54,93%. Lors de l'échéance suivante, le RN trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 30,7% des suffrages sur place, contre 36,58% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (52,67%).

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Si on se penche sur le détail, 5406 habitants de Martigues passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers la liste du RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit 30,99% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 14,76% et Ian Brossat à 12,14%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Martigues Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Martigues est perçue comme une commune dynamique et vivante. Avec ses 48 568 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 3 735 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 30 342 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 32 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 9,79 % de 75 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Avec 3 296 résidents étrangers, Martigues se classe comme un exemple de multiculturalisme. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 14,58%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2474,64 euros par mois. Pour conclure, à Martigues, les enjeux locaux se mêlent aux défis européens.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Martigues ? Les européennes mobilisant souvent moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17h. L'observation des précédents scrutins européens permet de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. En 2019, au moment des élections européennes, 51,45% des inscrits sur les listes électorales de Martigues (Bouches-du-Rhône) avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 44,57% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux élections européennes à Martigues L'un des facteurs principaux du scrutin européen sera incontestablement le taux d'abstention à Martigues. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,26% au premier tour. Au second tour, 45,08% des votants ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Martigues ? Il y a 2 ans, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 70,58% des électeurs de l'agglomération, à comparer avec un taux de participation de 72,89% au premier tour, soit 25 966 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour.