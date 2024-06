En direct

19:08 - À Port-de-Bouc, qui vont désigner les électeurs de la gauche ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors de ces européennes, avec comme inconnue la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Au cours du premier tour des législatives, en 2022 à Port-de-Bouc, le binôme Nupes avait en effet enregistré 57,73% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un chiffre à affiner avec les 43% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 2,44% à Port-de-Bouc, contre 7,92% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux dans la soirée...

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes à Port-de-Bouc Les sondages d'intentions de vote prédisent un RN à environ 30% des suffrages dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de sa marque de 2019. Virtuellement, cette tendance devrait l'amener à 39% à Port-de-Bouc, soit 10 points de plus également que son score de l'époque à l'échelle locale. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a en fait pris ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. De quoi revoir les ambitions lepénistes.

15:02 - Avantage Rassemblement à Port-de-Bouc ? Port-de-Bouc avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 30,03%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, conforté par 32,51% des suffrages. Elle va néanmoins parvenir à se hisser jusqu'à la victoire au second avec 56,96% contre 43,04% pour Macron. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des élections législatives, avec 23,93% au premier tour, contre 57,73% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Sur la commune de Port-de-Bouc, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera victorieuse au cours du second tour, confirmant la défaite de l'ancien FN.

12:45 - Que retenir des européennes à Port-de-Bouc en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 1520 électeurs de Port-de-Bouc avaient préféré le Rassemblement national il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, avait séduit ainsi 29,96% des suffrages face à Ian Brossat à 29,61% et Manon Aubry à 11,02%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Port-de-Bouc Dans la ville de Port-de-Bouc, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 19,23% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en ce qui concerne les directives européennes sur l'emploi. Avec une densité de population de 1491 habitants/km² et 39,14% de population active, peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 242 euros/an peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,45% et d'une population étrangère de 6,91% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Port-de-Bouc mettent en relief une diversité de qualifications, avec 41,84% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Abstention aux dernières européennes à Port-de-Bouc : un aperçu détaillé Au cours des consultations démocratiques précédentes, les 16 276 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 56,13% dans la commune de Port-de-Bouc, à comparer avec un taux d'abstention de 64,65% lors des élections européennes de 2014. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Sur tout le territoire français, le pic d'abstention a été enregistré au moment du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Port-de-Bouc, 72,9% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Port-de-Bouc : l'abstention en question Ce 9 juin, lors des élections européennes à Port-de-Bouc, qu'en sera-t-il de l'abstention ? En avril 2022, au second tour de l'élection présidentielle, parmi les 12 282 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 37,62% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 32,44% au premier tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 62,59% au premier tour et seulement 61,13% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Port-de-Bouc cette année ? La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure de ramener les citoyens de Port-de-Bouc (13110) vers les urnes.