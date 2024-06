Résultat des européennes à Masnières : l'élection 2024 en direct

11:45 - Masnières : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux

Dans la commune de Masnières, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des européennes ? Avec un pourcentage de 40% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 18,46%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,54%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 820 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Par ailleurs, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (2,96%) et le nombre de résidences HLM (9,09% des logements) indiquent les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation à Masnières mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,91% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux d'abstention dans la commune.