Résultat des européennes à Matzenheim : l'élection 2024 en direct

La part des électeurs du RN sera un enseignement majeur à l'échelle locale pour cette européenne. La liste RN pourrait s'afficher à 40% à Matzenheim si la dynamique annoncée par les instituts de sondages à l'échelle de la France s'applique localement. Le leader lepéniste est en effet crédité d'environ un tiers des suffrages dans le pays, soit 10 points de plus qu'en 2019. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la ville ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, rien qu'entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

La communauté électorale de Matzenheim avait offert un plébiscite à Marine Le Pen au terme de l'élection présidentielle de 2022. La figure du RN prenait une avance notable avec 32,99% au premier tour. Nouveau coup de marteau au second tour face à Macron avec 50,59%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, grattant 25,37% des votes sur place, contre 31,72% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 57,47%.

Regarder en arrière semble encore une fois avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Matzenheim, avec 27,99%, soit 180 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 19,6% et Yannick Jadot à 17,26%.

11:45 - Matzenheim : démographie, élections et perspectives d'avenir

La structure démographique et socio-économique de Matzenheim détermine les préoccupations et les intérêts des habitants, jouant ainsi un rôle sur le résultat des élections européennes. Le taux de chômage à 6,61% pourrait avoir un effet sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec 47,7% de population active et une densité de population de 198 habitants par km², ces données pourraient favoriser une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (8,85%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 545 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (8,14%) met en évidence des besoins de soutien social, et le taux de salariés en CDD (4,97%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Matzenheim mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,23% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.