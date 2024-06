Résultat des européennes à Sand : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat à Sand pour le Rassemblement national ? La fraction d'électeurs en faveur de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections 2024 au niveau local. Si on compare le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point à Sand. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts donnant plutôt à la formation une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. Assez pour anticiper 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les tendances de 2022 à retenir pour les résultats de ce soir Le verdict du scrutin le plus récent apparait comme un élément instructif au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un puissant score pour le Rassemblement national à Sand. Le parti avait obtenu une place en tête dans la cité avec 29,48% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,63% au premier tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 27,37% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,99%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 51,19%, devant Emmanuel Macron à 48,81%.

12:45 - 30% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes à Sand Qui s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait toujours comme logique au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. 30% des suffrages s'étaient dirigés vers la liste RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 18,24% et Yannick Jadot à 13,33%. Le RN séduisait ainsi pas moins de 153 électeurs de Sand.

11:45 - Comprendre l'électorat de Sand : un regard sur la démographie locale La composition démographique et socio-économique de Sand façonne les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. Avec un pourcentage de 35% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 5,48%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (8,04%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 463 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Par ailleurs, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (8,31%) et le nombre de résidences HLM (1,67% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Sand mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 19,23% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes à Sand Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l'échelle de la France entière, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Sand, 72,16% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au cours des élections précédentes, les 1 421 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 48,24% dans la commune de Sand. L'abstention était de 56,0% en 2014.

09:30 - Participation à Sand : que retenir des précédentes élections ? Le taux d'abstention constituera immanquablement un critère fort des élections européennes 2024 à Sand. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 068 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,24% avaient pris part au vote. La participation était de 79,31% au premier tour, ce qui représentait 847 personnes. En proportion, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,39% au premier tour. Au deuxième tour, 41,72% des citoyens se sont déplacés. La guerre russo-ukrainienne serait de nature à augmenter l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs de Sand.