En direct

19:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Maule fait envie à gauche Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait obtenu 4,49% à Maule, contre 26,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce dimanche soir selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a été dissoute malgré sa poussée lors des dernières législatives. La réserve de voix apparaît comme importante : lors du premier tour des élections des députés, en 2022 à Maule, le binôme Nupes avait en effet enregistré 20,54% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 25% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Tout est évidemment dépendant cette fois des points obtenus par Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Maule lors des européennes ? À Maule, on peut souligner que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 18,04% à l'issue du vote européen et Marine Le Pen 17,8% au premier tour de la présidentielle. Cette situation tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points supplémentaires pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Maule Avec 17,8%, c'est un résultat trop étriqué qu'avait enregistré Marine Le Pen à Maule au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La cheffe de file du RN était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 32,28% et 18,78% des votes. C'est finalement Emmanuel Macron qui remportera l'adhésion des électeurs avec 65,79% contre 34,21% pour Le Pen au deuxième tour dans la localité. Au premier tour des législatives, Maule, couverte par une seule circonscription, verra le binôme LREM l'emporter avec 29,83%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 16,87%. Le mouvement sera toujours incapable d'inquiéter le gagnant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau évident au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. Le podium des dernières européennes à Maule était le suivant : la liste de Yannick Jadot avec 17,91% des voix, sur la troisièmemarche, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 18,04% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,53%, couronnée dans la localité.

11:45 - Maule : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Maule fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 32,52% de cadres supérieurs pour 6 024 habitants, cette ville possède une certaine vitalité économique. Avec 574 entreprises, Maule est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,02 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les 436 résidents étrangers, représentant 7,33% de la population, participent à cette pluralité culturelle. Malgré un taux de chômage de 8,62%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 42 951 € par an. En somme, à Maule, les problématiques locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Perspectives de la participation lors des dernières européennes à Maule L'observation des résultats des précédents scrutins européens permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, 43,16% des personnes habilitées à participer à une élection à Maule avaient boudé les urnes. L'abstention était de 54,8% pour le scrutin européen de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle atteignait 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17h.

09:30 - Participation à Maule : que retenir des précédentes élections ? À Maule, l'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024. Il y a deux ans, lors du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,46% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 19,24% au premier tour. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle changer pour les européennes ?