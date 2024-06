Résultat des européennes à Aulnay-sur-Mauldre : l'élection 2024 en direct

Regarder dans le rétro pour analyser le plus récent scrutin apparait comme une évidence au moment des européennes. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient abouti à un bon résultat pour le Rassemblement national à Aulnay-sur-Mauldre. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la cité avec 29,20% au premier tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme LREM (Aulnay-sur-Mauldre ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un meilleur score aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle précédente. La candidate avait accumulé 24,96% au 1er tour et 42,99% au second dans la cité.

11:45 - Analyse socio-économique d'Aulnay-sur-Mauldre : perspectives électorales

Quel impact aura la population d'Aulnay-sur-Mauldre sur les résultats des européennes ? Les jeunes et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans le village, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,38%. De plus, le taux de ménages propriétaires (88,07%) met en relief l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (16,44%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 466 électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,41%) met en lumière la nécessité d'un accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (7,13%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (40,12%), témoigne d'une population instruite à Aulnay-sur-Mauldre, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.