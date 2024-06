Résultat des européennes à Maulévrier-Sainte-Gertrude : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Quel verdict pour la liste RN de Jordan Bardella à Maulévrier-Sainte-Gertrude ? Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Maulévrier-Sainte-Gertrude semble néanmoins dans une physionomie plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les inscrits de Maulévrier-Sainte-Gertrude penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection à la présidence de la République avait nettement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle finissait à 27,92% au premier round contre 26,34% pour Emmanuel Macron et 22,08% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,15% contre 52,85%. Lors de l'échéance suivante, le parti n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la commune, obtenant 23,66% des suffrages sur place, contre 40,00% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 65,97%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en première position lors des dernières européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire apparait encore une fois comme une évidence au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Maulévrier-Sainte-Gertrude, à 28,24%, soit 133 voix dans la ville. Le RN devançait Nathalie Loiseau à 14,65% et Yannick Jadot à 12,1%.

11:45 - Maulévrier-Sainte-Gertrude : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Dans les rues de Maulévrier-Sainte-Gertrude, les élections sont en cours. Dotée de 448 logements pour 1 035 habitants, la densité de la ville est de 69 habitants par km². Avec 35 entreprises, Maulévrier-Sainte-Gertrude est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles détenant au moins une voiture (89,73 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 30,53% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 46,25% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 153,94 € pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, Maulévrier-Sainte-Gertrude incarne les défis et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Maulévrier-Sainte-Gertrude ? L'observation des consultations politiques antérieures permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. En 2019, durant les européennes, le taux de participation s'était hissé à 61,45% des votants de Maulévrier-Sainte-Gertrude (Seine-Maritime). La participation était de 43,96% il y a dix ans. Près d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des régionales 2021 a connu le taux de participation le plus faible jamais enregistré, atteignant 33%. À Maulévrier-Sainte-Gertrude, 62,76% des habitants avaient voté.

09:30 - Analyse de la participation aux précédentes élections à Maulévrier-Sainte-Gertrude À Maulévrier-Sainte-Gertrude, l'un des critères décisifs de ce scrutin européen sera indéniablement le taux de participation. Il y a deux ans, au premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 20,02% dans la localité, contre un taux d'abstention de 17,95% au deuxième tour. Pour rappel, dans la localité, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 49,21% au premier tour et seulement 48,84% au deuxième tour. Quel taux atteindra l'abstention à Maulévrier-Sainte-Gertrude pour les européennes ? La hausse des prix du quotidien qui alourdit le budget des foyers français pourrait en effet ramener les habitants de Maulévrier-Sainte-Gertrude vers les urnes.