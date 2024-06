Résultat des européennes à Saint-Arnoult : l'élection 2024 en direct

Le résultat des élections européennes 2024 au niveau local sera regardé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Enseignement clé pour ce dimanche : Saint-Arnoult compte parmi les rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 37,48% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 36,72% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024. Il faut dire que le RN est déjà à un niveau élevé…

Marine Le Pen avait largement dépassé son score national à Saint-Arnoult lors de la dernière présidentielle il y a deux ans avec pas moins de 36,72% au 1er tour. Au deuxième tour, c'est aussi elle qui s'imposait à Saint-Arnoult avec 54,99%, devant Emmanuel Macron à 45,01%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la commune, grattant 33,2% des voix sur place, contre 34,18% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 53,58%.

Quel verdict était tombé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière semble aussi avisé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Saint-Arnoult, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 37,48% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 15,3% et Raphaël Glucksmann à 7,07%. Si on entre dans le détail, 196 électeurs s'étaient tournés vers elle dans la cité.

11:45 - Saint-Arnoult : démographie et socio-économie impactent les européennes

Quel impact auront les électeurs de Saint-Arnoult sur le résultat des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 10,54% peut avoir un effet sur les attentes des électeurs en matière de mesures européennes sur l'emploi. Avec 47,53% de population active et une densité de population de 94 hab/km², ces données pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (9,28%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 522 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,17%) et le nombre de résidences HLM (17,75% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Arnoult mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 32,12% des résidents sans diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.