En direct

19:15 - À Rives-en-Seine, le résultat de la coalition de gauche aux législatives 2022 fait envie La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue les intentions des électeurs de la Nupes, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. La manne semble importante. Lors du premier tour des législatives, en 2022 à Rives-en-Seine, le binôme Nupes avait en effet cumulé 48,21% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 10% à Rives-en-Seine, contre 17,53% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Sur quel candidat vont se diriger les supporters de droite à Rives-en-Seine ? Au niveau local, le résultat de la liste Bardella à ces européennes 2024 sera très commenté. Si on compare le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 2 points à Rives-en-Seine. Mais celle-ci pourrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt au mouvement une évolution de près de 10 points par rapport à la dernière élection européenne. De quoi prévoir environ 40% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage RN à Rives-en-Seine ? Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes à Rives-en-Seine à l'issue de la présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 28,42% des électeurs au 1er tour. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,25% contre 52,75%. Lors de l'échéance suivante, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la ville, récoltant 21,65% des votes sur place, contre 48,21% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (67,49%).

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Rives-en-Seine Quel verdict s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble également pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Il y a cinq ans, à Rives-en-Seine, la liste du RN, déjà emmenée par Jordan Bardella, avait une longueur d'avance, avec 26,87% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 17,53% et Yannick Jadot à 12,11%.

11:45 - Rives-en-Seine : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Quel impact auront les électeurs de Rives-en-Seine sur le résultat des européennes ? Avec un taux de chômage de 14,1% et une densité de population de 839 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (25,75%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 1 601 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,53%) met en évidence des impératifs de suivi social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (11,17%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Rives-en-Seine mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 34,87% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Européennes à Rives-en-Seine : retour sur la participation électorale Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette ville ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, parmi les 1 754 inscrits sur les listes électorales à Rives-en-Seine, 58,08% avaient pris part à l'élection. La participation était de 45,98% lors du scrutin de 2014. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les européennes démarrent à Rives-en-Seine : quel sera le taux de participation ? À Rives-en-Seine, le niveau d'abstention constituera incontestablement l'un des critères décisifs de ce scrutin européen 2024. La baisse du pouvoir d'achat combinée avec les incertitudes provoquées par la guerre au Moyen-Orient, seraient de nature à inciter les électeurs de Rives-en-Seine (76490) à s'intéresser plus fortement de l'élection. Pour le premier tour de la présidentielle, 24,31% des électeurs dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 23,57% au second tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 47,56% au premier tour et seulement 47,92% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Rives-en-Seine ?