Résultat des européennes à Meilhan : l'élection 2024 en direct

18:22 - Sur qui vont converger les supporters de droite à Meilhan ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. À Meilhan, on peut souligner que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 29,91% au terme du précédent vote européen et Marine Le Pen 26,78% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que laissent entrevoir les sondages récents au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage RN à Meilhan ? L'élection présidentielle avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Meilhan. La leader de l'ancien FN obtenait 26,78% au premier round, tandis que Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 24,63% et 16,02% des voix. Au second tour, face à Emmanuel Macron, elle s'était aussi imposée avec 51,15% contre 48,85%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN trébuchait au premier tour des législatives dans la commune, obtenant 24,32% des voix sur place, contre 33,75% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 51,38%.

12:45 - Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes 2019 à Meilhan Qui avait gagné les européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre semble toujours pertinent au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 29,91% des votes s'étaient portés vers le RN de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 16,03% et Raphaël Glucksmann à 9,19%. Le mouvement d'extrême droite s'était placé en tête avec pas moins de 140 électeurs de Meilhan.

11:45 - Meilhan aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux À Meilhan, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent influer sur les européennes. La répartition par âge peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 16,84% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 28,84% ont plus de 60 ans. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (83,86%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 484 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (8,56%) et le nombre de résidences HLM (1,86% des logements) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Meilhan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,8% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Meilhan : quel était le niveau de participation aux précédentes élections européennes ? Près d'un Français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 au niveau du pays : l'abstention aux élections européennes atteignait 50%, c’était mieux qu’en 2014. Afin de cerner davantage le vote des habitants de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des scrutins européens précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, parmi les 512 personnes en âge de voter à Meilhan, 41,55% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 53,92% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Election à Meilhan : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Meilhan, l'abstention constituera à n'en pas douter l'une des clés du scrutin européen. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,05% au premier tour. Au deuxième tour, 52,63% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Meilhan cette année ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 18,14% des personnes aptes à voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 15,5% au premier tour. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.