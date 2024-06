Résultat des européennes à Meistratzheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel résultat pour le Rassemblement national lors des européennes à Meistratzheim ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections des députés européens au niveau local, comme dans le reste du pays. Si dans toute la France, les sondeurs chiffrent une progression moyenne du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 par rapport à son score des précédentes européennes (ce qui amènerait théoriquement Bardella à 47% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Marine Le Pen en première position en 2022 à Meistratzheim Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient donné un bon démarrage pour le RN à Meistratzheim. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la commune avec 30,17% au premier round, mais sera battu en revanche au 2e par le ticket La République en Marche sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 38,13% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 29,38% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 10,26%. Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 52,34%, devant Emmanuel Macron à 47,66%.

12:45 - Les européennes 2019 avaient placé en tête Jordan Bardella à Meistratzheim Le résultat de ce soir sera-t-il le même que le verdict de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, l'avait emporté aux européennes il y a cinq ans. L'extrême droite séduisait 37,04% des suffrages, soit 223 voix, face à Nathalie Loiseau à 22,92% et Yannick Jadot à 10,3%.

11:45 - L'avenir de l'Europe se décide aussi à Meistratzheim Dans la ville de Meistratzheim, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,69% et une densité de population de 113 habitants/km², les enjeux liés au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles détenant au moins une voiture (86,69%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 598 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Enfin, des éléments tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,53%) et le nombre de résidences HLM (2,55% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Meistratzheim mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 21,19% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : quelle situation à Meistratzheim ? L'étude des résultats des précédents rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des habitants de cette commune. Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 644 inscrits sur les listes électorales à Meistratzheim, 49,21% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre une abstention de 58% pour les européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - La participation aux élections européennes à Meistratzheim À Meistratzheim, l'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera immanquablement l'étendue de la participation. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 79,59% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient pris part à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 77,37% au premier tour, ce qui représentait 1 022 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 45,37% au premier tour. Au second tour, 43,29% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Meistratzheim cette année ? Les populations des communes de petite taille se déplacent souvent plus que dans les grandes, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?