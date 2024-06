Résultat des européennes à Ménestreau-en-Villette : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Ménestreau-en-Villette, quels peuvent être les reports du score Nupes ? Une autre question qui enveloppe ces élections européennes sera celle du vote de gauche après la disparition de la Nupes. Le jour du premier tour des élections législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 21,78% des votes dans la commune. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, ce dernier s'était élevé à 5,63% à Ménestreau-en-Villette, contre 23,47% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score est évidemment dépendant cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux d'EELV ou encore du Parti communiste.

17:08 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Ménestreau-en-Villette ? Le score obtenu par la liste du RN menée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur pour cette élection 2024 au niveau local, comme au niveau national. Les sondages d'intentions de vote prévoient une liste Jordan Bardella entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat des dernières européennes. Théoriquement, cette dynamique devrait l'approcher de 31% à Ménestreau-en-Villette, soit 10 points de plus également que son score de l'époque dans la ville. Mais une commune n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement pris ici que 2 points de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les projections les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Les enseignements de la présidentielle et des législatives Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 23,06% contre 33,48% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,86% contre 59,14%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 20,79% au premier tour, contre 29,70% pour le binôme Ensemble !. Bis repetita au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Nathalie Loiseau en tête lors des européennes 2019 à Ménestreau-en-Villette Regarder en arrière apparait de nouveau comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quel résulat était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste Rassemblement national enregistrait 21,28% des votes. Le parti d'extrême droite n'était que deuxième. C'est Nathalie Loiseau qui finissait en première place avec 23,47%.

11:45 - Comprendre l'électorat de Ménestreau-en-Villette : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote de Ménestreau-en-Villette, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Dotée de 739 logements pour 1 388 habitants, la densité de la commune est de 27 habitants/km². Ses 81 entreprises attestent une économie prospère. Dans le village, 16,63 % des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 30,48 % ont plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,5% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 40,45% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 180,08 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. À Ménestreau-en-Villette, les intérêts locaux, tels que l'emploi, l'éducation et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Ménestreau-en-Villette : analyse du taux d'abstention aux européennes Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes élections. Il y a 5 ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 42,18% dans la commune de Ménestreau-en-Villette, à comparer avec une abstention de 47,44% en 2014. L'abstention des Français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59,4% ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, l'abstention aux européennes représentait 49,9%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Comprendre le taux d'abstention aux élections à Ménestreau-en-Villette La participation sera incontestablement l'une des clés de ces européennes à Ménestreau-en-Villette. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,11% des électeurs inscrits dans la commune s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 79,02% au deuxième tour, ce qui représentait 919 personnes. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25% à midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La perte de pouvoir d'achat est de nature à ramener les habitants de Ménestreau-en-Villette dans les bureaux de vote.