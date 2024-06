En direct

19:11 - Qui vont élire les électeurs de la gauche à la Ferté-Saint-Aubin ? Une autre question qui enveloppe ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la Nupes. Au cours du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 24,44% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,45% à la Ferté-Saint-Aubin, contre 21,95% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut ce dimanche soir...

17:08 - Jusqu'où ira le RN lors des européennes à la Ferté-Saint-Aubin ? À la Ferté-Saint-Aubin, on note que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,52% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 24,98% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau national, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin de juin.

15:02 - Les derniers chiffres à la Ferté-Saint-Aubin C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à la Ferté-Saint-Aubin lors du premier tour de la présidentielle, avec 30,4%, arrivant devant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 24,98%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 40,62% contre 59,38%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 25,33% au premier tour, contre 27,72% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme Ensemble ! Qui glanera le plus de suffrages, avec 55,76% sur l'unique circonscription recouvrant la commune.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? C'est la liste de Bardella qui s'était affichée en tête des européennes il y a cinq ans à la Ferté-Saint-Aubin, avec 25,52% des votes (716 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 21,95% suivie par la liste Yannick Jadot avec 13,01%.

11:45 - La Ferté-Saint-Aubin aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Au cœur de la campagne électorale européenne, La Ferté-Saint-Aubin est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 7 318 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 447 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une automobile (81,49 %) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les 182 résidents étrangers favorisent cette pluralité culturelle. Au sein de cette diversité sociale, 38,84% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 371,97 €, accable une ville qui vise plus de prospérité. En somme, La Ferté-Saint-Aubin incarne les défis et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes à la Ferté-Saint-Aubin Ce scrutin européen verra-t-il une progression de la participation des électeurs français comme en 2019 où un rebond avait été enregistré ? A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17h. Au fil des élections passées, les 7 475 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, sur les 2 954 personnes en âge de voter à la Ferté-Saint-Aubin, 54,71% s'étaient rendues dans l'isoloir. La participation était de 47,15% en 2014.

09:30 - Election à la Ferté-Saint-Aubin : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à la Ferté-Saint-Aubin ? A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 5 510 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 77,51% au premier tour, c'est-à-dire 4 271 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, moins qu'en 2017. Les jeunes générations affichent généralement une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ?