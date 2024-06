Résultat des européennes à Vouzon : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Un duel Renaissance-Parti socialiste aussi à Vouzon pour ces européennes ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces élections européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. Le jour du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait glané 14,66% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 14% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,84% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,42% pour Yannick Jadot, 0,85% pour Fabien Roussel et 0,85% pour Anne Hidalgo). Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,11% à Vouzon, contre 24,51% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vouzon avant les européennes ? La liste Rassemblement national pourrait s'approcher de 40% à Vouzon si la dynamique anticipée par les études sondagières au niveau national s'applique localement. Le chef de file est en effet crédité d'environ un tiers des votes dans l'Hexagone, soit une dizaine de points de plus qu'il y a cinq ans. Un surplus à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est simple voire simpliste, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du RN dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 6 points ici, entre les européennes 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022.

15:02 - Les électeurs de Vouzon plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans Vouzon avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 32,11%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 32,11% des suffrages. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 46,66% contre 53,34%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,55% au premier tour, contre 35,60% pour le binôme Les Républicains. Le scénario se répétera au second tour, voyant également le binôme LREM l'emporter.

12:45 - À Vouzon, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Regarder en arrière semble aussi avisé au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, s'affichait en tête des élections du Parlement européen à l'époque. L'extrême droite attirait 26,46% des suffrages, soit 150 voix, face à Nathalie Loiseau à 24,51% et Yannick Jadot à 10,23%.

11:45 - Comment la composition démographique de Vouzon façonne les résultats électoraux ? Dans la ville de Vouzon, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 19 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,71%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (27,35%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 586 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,71%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (7,22%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,27%, comme à Vouzon, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus à 12h : la situation à Vouzon Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas rendu dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Au niveau du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré lors du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Vouzon, 63,67% des votants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer. Au fil des consultations politiques précédentes, les 1 473 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. Lors des dernières européennes, 39,82% des personnes en âge de participer à une élection à Vouzon avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec un taux d'abstention de 49,62% il y a 10 ans.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vouzon : la participation au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera l'abstention à Vouzon. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions en matière énergétique et économique pourraient en effet avoir un impact sur les décisions que prendront les habitants de Vouzon. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 1 085 personnes en âge de voter au sein de la ville, 80,46% s'étaient rendues dans l'isoloir. Le taux de participation était de 77,79% au premier tour, c'est-à-dire 844 personnes. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au second tour.