En direct

19:12 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Mer convoité Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle a explosé en vol désormais, laissant planer l'incertitude sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,05% des suffrages dans la commune. Un chiffre à mettre en perspective avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 6,79% à Mer, contre 20,92% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel score pour le Rassemblement national à Mer ? Au niveau local, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très instructif. Alors qu'on annonce une dizaine de points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mer semble néanmoins dans une tendance plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas augmenté son score dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les votants de Mer plutôt favorables à Macron il y a deux ans Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient offert un bon démarrage pour le RN à Mer. Ce dernier avait terminé en tête dans la cité avec 26,97% au premier tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Ensemble ! (Majorité présidentielle) sur l'unique circonscription du lieu. Lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 29,24% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,2% et Jean-Luc Mélenchon avec 18,46%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 55,54% devant Marine Le Pen (44,46%).

12:45 - 28,89% pour Jordan Bardella il y a cinq ans à Mer Le résultat de ce dimanche soir sera-t-il le même que le choix des électeurs de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, déjà dirigée par Jordan Bardella, s'était arrogée les européennes il y a cinq ans. Le mouvement cumulait 28,89% des votes, contre Nathalie Loiseau à 20,92% et Yannick Jadot à 10,19%.

11:45 - Élections à Mer : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la commune de Mer, une variété de données démographiques et socio-économiques impactent le résultat des élections européennes. Avec un taux de chômage de 13,6% et une densité de population de 234 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,88%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 987 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (17,41%) met en évidence des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,81%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Mer mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 38,05% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Mer : quel était le pourcentage d'abstention aux élections européennes ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 46,66% des électeurs de Mer (Loir-et-Cher) avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 54,55% en 2014. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Sur tout le territoire français, le plus haut taux d'abstention a été constaté pendant le premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Mer, 63,43% des habitants n'avaient pas fait l'effort de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent à Mer : quel sera le taux de participation ? L'un des critères importants du scrutin européen sera sans aucun doute le taux d'abstention à Mer. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 79,76% des personnes en capacité de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 79,12% au second tour, soit 3 081 personnes. Pour rappel, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,79% au premier tour et seulement 48,12% au second tour. Qu'en sera-t-il cette année à Mer ? Les études révèlent que l'abstention est couramment plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il changer pour les européennes ?