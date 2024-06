Résultat des européennes à Suèvres : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - Une course Renaissance-Parti socialiste aussi à Suèvres pour ces élections européennes 2024 ? Alors que la Nouvelle union populaire et sociale a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, laissant planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Le jour du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait cumulé 18,23% des suffrages dans la localité. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 5,88% à Suèvres, contre 19,35% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son score dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - À Suèvres, une liste Bardella favorite ? Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces européennes à l'échelle locale. La liste RN pourrait atteindre près de 40% à Suèvres si la tendance prévue par les études sondagières sur la France entière s'applique localement. Le jeune candidat est en effet crédité de 30 à 33% des votes dans le pays, soit une dizaine de points de plus qu'en 2019. Une somme à ajouter aussi à son résultat de l'époque dans la localité ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du RN sur place. Le RN a en effet déjà gagné 5 points ici, en deux ans seulement, entre les dernières européennes et la dernière présidentielle (au premier tour).

15:02 - Les enseignements de 2022 Dernières élections en date, les élections législatives avaient donné un puissant résultat pour le Rassemblement national à Suèvres. Le parti s'était élevé en tête dans la ville avec 33,87% au 1er round, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme Ensemble ! (Suèvres ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même enregistré plus d'électeurs en moyenne aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection suprême quelques mois plus tôt. Celle-ci avait engrangé 31,74% au premier tour et 52,34% au second dans la cité.

12:45 - À Suèvres, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme avisé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste RN, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Suèvres, à 26,47%. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 19,35% et Yannick Jadot à 13,78%.

11:45 - Suèvres : démographie, élections et perspectives d'avenir Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Suèvres comme partout. Dotée de 809 logements pour 1 538 habitants, la densité de la commune est de 45 habitants par km². L'existence de 89 entreprises sur son territoire est une preuve de dynamisme. Dans la ville, 18,02 % des résidents sont des enfants, et 27,2 % de plus de 60 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les citoyens, dont 42,0% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 50,0% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 365,11 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Pour conclure, à Suèvres, les préoccupations locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Suèvres : la mobilisation des habitants aux élections européennes Au fil des scrutins européens précédents, les 1 574 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, parmi les 679 inscrits sur les listes électorales à Suèvres, 53,97% s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 49,13% pour les européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est aussi attendue que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%.

09:30 - Election à Suèvres : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes La participation sera incontestablement l'une des grandes inconnues des européennes à Suèvres. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,12% des inscrits sur les listes électorales de la ville, contre un taux d'abstention de 22,11% au second tour. En comparaison, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 atteignait 50,31% au premier tour et seulement 52,63% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Suèvres ?