Résultat des européennes à Mercuès : l'élection 2024 en direct

En direct

18:23 - Le Rassemblement national favori à Mercuès pour les européennes ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste du pays. On remarque que Mercuès fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 27,57% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 26,38% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les habitants de Mercuès plutôt pour Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Mercuès lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,05%, arrivant devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 26,38%. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 47,32% contre 52,68%. Le RN ratait aussi la première marche à Mercuès quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 13,12% au premier tour, contre 43,21% pour le binôme Les Républicains. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme Les Républicains l'emporter.

12:45 - Les élections européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Mercuès Qui avait gagné les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Mercuès, à 27,57%. Le mouvement nationaliste devançait Nathalie Loiseau à 22,31% et Manon Aubry à 11,53%.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mercuès et leurs implications électorales Devant le bureau de vote de Mercuès, les citoyens se regroupent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 130 habitants, ce village possède une certaine vitalité démographique. Ses 84 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social comprend 324 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans le village, 29 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 34,19 % de 60 ans et plus, ce qui peut avoir un effet sur les priorités des politiques européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, dont 40,48% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, 36,73% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 366,51 euros, accable une ville qui ambitionne un avenir prospère. En somme, Mercuès incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des habitants aux élections européennes à Mercuès Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette localité, il est indispensable d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. Pendant les précédentes européennes, 58,78% des inscrits sur les listes électorales de Mercuès avaient participé au vote. La participation était de 48,62% lors des européennes de 2014. Les européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50,12%, mieux qu'en 2014.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Mercuès Le niveau de participation sera incontestablement un facteur décisif de ces européennes 2024 à Mercuès. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,37% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 19,24% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,83% au premier tour. Au second tour, 42,1% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Mercuès ? La guerre entre Israël et la Palestine ainsi que son impact sur l'économie mondiale seraient de nature à de faire augmenter la participation à Mercuès.