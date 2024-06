Résultat des européennes à Espère : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Espère, quel candidat vont élire les supporters de la gauche ? Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés s'était imposée comme une force politique majeure lors des élections législatives, elle a disparu aujourd'hui, de quoi laisser planer le doute sur le vote de gauche aujourd'hui. Lors du premier tour des dernières législatives, la candidature Nupes avait attiré 24,15% des votes dans la commune. Un chiffre à comparer avec les 38% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 9,38% à Espère, contre 17,97% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel verdict pour les candidats de Bardella à Espère ? Le score obtenu par la liste de Jordan Bardella sera l'observation majeure pour ces élections européennes localement, comme dans le reste du pays. Si on tient compte de la progression du Rassemblement national attendue par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit environ 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix de celui-ci pourrait se situer pas loin des 30% à Espère. Une projection qui concorde avec les électeurs déjà gagnés par le parti dans la ville depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 5 points qui peut encore grimper.

15:02 - Les habitants d'Espère penchaient pour Le Pen en 2022 Marine Le Pen avait été arrivée deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 21,98% contre 30,08% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 43,25% contre 56,75%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Espère un mois plus tard, lors des législatives, avec 7,87% au premier tour, contre 45,67% pour le binôme Les Républicains. Le second tour restera sur cette partition, qui verra encore le binôme Les Républicains remporter le scrutin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau sensé au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce dimanche. C'est Nathalie Loiseau qui l'emportait à Espère lors des précédentes élections pour le Parlement européen, avec 17,97% des voix. La liste devançait celle de Yannick Jadot avec 17,19% dans la ville. Jordan Bardella achevait l'élection troisième, avec 16,93%.

11:45 - Dynamique électorale à Espère : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote d'Espère, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Avec ses 1 012 habitants, ce village peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 49 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans le village, 17,6 % des résidents sont des enfants, et 8,08 % sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,77% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,95% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 367,22 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Espère incarne la vigueur et les valeurs d'une Europe en mouvement.

10:30 - Espère : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de la participation des Français comme en 2019 où un rebond avait été constaté ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de la France : la participation aux élections européennes atteignait 50,1%, mieux qu'en 2014. Pour cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 407 personnes aptes à participer à une élection à Espère avaient participé à l'élection (soit 51,45%), à comparer avec une participation de 40,63% il y a dix ans.

09:30 - Abstention à Espère : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des européennes à Espère, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, 19,4% des électeurs dans la commune avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 23,98% au second tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 49,02% au premier tour et seulement 45,89% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Espère ? Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses retombées sur l'économie mondiale pourraient entre autres ramener les citoyens d'Espère dans les isoloirs.