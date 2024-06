Résultat des européennes à Mercurey : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Le RN favori à Mercurey pour les européennes ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Mercurey semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Mercurey ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mercurey lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,51%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 24,83%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 43,97% contre 56,03%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 22,18% au premier tour, contre 32,86% pour le binôme LREM. Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui va cumuler le plus de voix, avec 57,26% sur la seule circonscription recouvrant Mercurey.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Mercurey Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date semble encore logique au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, à Mercurey, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, avait battu les autres listes, glanant 25% des votes devant Nathalie Loiseau à 23,53% et François-Xavier Bellamy à 19,67%. C'étaient alors 136 électeurs qui l'avaient désignée dans la localité.

11:45 - Élections européennes à Mercurey : un éclairage démographique Quel portrait faire de Mercurey, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 224 habitants, ce village possède une certaine vigueur démographique. Ses 113 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 351 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une automobile (76,88 %) montre le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, dont 31,79% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 51,0% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 607,52 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En somme, Mercurey incarne les intérêts et les objectifs de l'Europe contemporaine.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes à Mercurey Au cours des dernières années, les 1 352 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, lors des précédentes européennes, 44,48% des électeurs de Mercurey avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 50,47% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été observé lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. À Mercurey, 61,19% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - Les européennes à Mercurey sont lancées La participation constituera indiscutablement l'une des clés des européennes à Mercurey. Pour rappel, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,59% au premier tour et seulement 48,79% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Mercurey ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 23,05% au sein de la commune. Le taux d'abstention était de 23,05% au second tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.