Résultat des européennes à Mellecey : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel candidat vont choisir les électeurs de la droite à Mellecey ? Alors qu'on annonce dix points de plus pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mellecey semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le Rassemblement national n'a en effet pas gagné de terrain dans la localité. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les électeurs de Mellecey plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Mellecey lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,22%, dépassant Marine Le Pen. La fille de Jean-Marie Le Pen obtenait 17,42%. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 32,59% contre 67,41%. Le RN n'a pas plus convaincu à Mellecey quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 18,84% au premier tour, contre 35,92% pour le binôme La République en Marche. Sur la commune de Mellecey, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera victorieuse au moment du second tour, achevant l'échec du RN.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau en première position lors des européennes Se retourner sur le dernier test peut de nouveau sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Lors des élections européennes à l'époque, la liste Rassemblement national réunissait 18,23% des votes. C'est Nathalie Loiseau qui terminait en première position avec 29,73%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Mellecey : ce qu'il faut savoir Dans la commune de Mellecey, la population exerce-t-elle une influence sur le résultat des élections européennes ? Avec une densité de population de 90 habitants par km² et un taux de chômage de 5,05%, les problématiques relatives à l'emploi et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le pourcentage de familles ne possédant aucune voiture (12,33%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 586 électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (2,44%) met en lumière la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,05%) indique des défis de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Mellecey mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,19% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Perspectives de la participation lors des européennes à Mellecey Afin de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins européens. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, 46,99% des personnes habilitées à voter à Mellecey avaient boudé les urnes, contre une abstention de 52,56% lors des élections européennes de 2014. L'abstention des citoyens français aux européennes connaîtra-t-elle une progression, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Participation à Mellecey : quelles perspectives pour les élections européennes ? À Mellecey, la participation constituera sans nul doute l'une des clés de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,81% au premier tour. Au second tour, 47,26% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Mellecey ? Pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 135 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,26% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 79,93% au second tour, c'est-à-dire 908 personnes. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.