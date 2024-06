17:08 - Quelle performance pour la liste RN lors des européennes à Merville ?

Les enquêtes d'opinion imaginent un RN entre 30 et 33% des votes dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score de 2019. Selon un calcul bête et méchant, cette tendance doit le porter à 35% à Merville, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a en fait grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait tempérer les prévisions les plus tirées par les cheveux.