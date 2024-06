Résultat des européennes à Meschers-sur-Gironde : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les votants de Meschers-sur-Gironde plutôt pour Macron en 2022 Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 27,46% contre 28,81% pour Emmanuel Macron. Et elle ne rattrapait pas son rival au second tour avec 46,83% contre 53,17%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 23,66% au premier tour, contre 29,52% pour le binôme La République en Marche. Il en ira de même au second tour, laissant encore le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient sacré Jordan Bardella à Meschers-sur-Gironde Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme une évidence au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? C'est la liste Bardella qui avait fini première des européennes il y a cinq ans à Meschers-sur-Gironde, avec 29,05% des électeurs (448 voix) devant la liste portée par Nathalie Loiseau avec 22,63% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 10,31%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Meschers-sur-Gironde Les données démographiques et socio-économiques de Meschers-sur-Gironde mettent en lumière des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des européennes. Avec une densité de population de 193 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 15,97%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (43,1%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les préoccupations des 1 673 votants. Le nombre de bénéficiaires du RSA (2,44%) révèle des besoins de soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (13,7%) indique des défis de sécurité du travail. Un taux de résidences secondaires de 49,24%, comme à Meschers-sur-Gironde, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des résidences secondaires peuvent aussi influencer l'engagement politique des habitants.

10:30 - Leçons à tirer de la participation aux dernières européennes à Meschers-sur-Gironde Comment ont voté les électeurs de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Il y a cinq ans, lors des précédentes européennes, 56,33% des inscrits sur les listes électorales de Meschers-sur-Gironde avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 51,23% en 2014. Choisir les futurs députés européens n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux européennes atteignait 50,1%, en amélioration par rapport à 2014.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Meschers-sur-Gironde L'une des clés du scrutin européen sera indéniablement l'ampleur de la participation à Meschers-sur-Gironde. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 47,11% au premier tour. Au second tour, 49,38% des citoyens ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Meschers-sur-Gironde ? Pour le premier tour de l'élection présidentielle, 23,67% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 25,05% au second tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.