En direct

19:13 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Saint-Georges-de-Didonne fait envie à gauche Alors que la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés a marqué les esprits lors des dernières élections en date, les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 18,2% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (13,57% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,33% pour Yannick Jadot, 2,18% pour Fabien Roussel et 1,74% pour Anne Hidalgo). Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage lors de ces élections européennes ? En 2019, Glucksmann avait atteint 5,88% à Saint-Georges-de-Didonne, contre 30,37% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Saint-Georges-de-Didonne, une liste Bardella favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Saint-Georges-de-Didonne semble néanmoins dans une tendance différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas avancé dans la ville. Confirmation à venir ?

15:02 - Avantage Hayer à Saint-Georges-de-Didonne ? Saint-Georges-de-Didonne avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 21,15%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, bénéficiant de 35,68% des suffrages. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 38,12% contre 61,88%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 17,75% au premier tour, contre 39,92% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bis repetita au second tour, qui verra également le binôme LREM finir gagnant.

12:45 - En 2019, un précédent plein d'enseignements Les résultats de ce dimanche soir vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? À Saint-Georges-de-Didonne, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 30,37% des suffrages exprimés. Elle était suivie de la liste de Jordan Bardella avec 23,17%. En troisième position se trouvait François-Xavier Bellamy avec 10,82%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Saint-Georges-de-Didonne Quel impact aura la population de Saint-Georges-de-Didonne sur le résultat des élections européennes ? La pyramide des âges peut agir sur les priorités des mesures européennes en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 13% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 23,29% sont des personnes âgées. Un salaire moyen mensuel net de 2395,56 euros/mois souligne l'importance des questions sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 2 700 votants. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (3,08%) et le nombre de résidences HLM (3,34% des logements) indiquent les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune est confrontée. Un pourcentage de résidences secondaires de 66,1%, comme à Saint-Georges-de-Didonne, indique un tourisme important dans la région. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : la situation à Saint-Georges-de-Didonne Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? A l'occasion des européennes 2019, le taux de participation représentait 60,22% des votants de Saint-Georges-de-Didonne, à comparer avec une participation de 48,77% en 2014. Assisterons-nous à une amélioration de la participation des électeurs français aux européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Au niveau national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Saint-Georges-de-Didonne, 66,85% des électeurs avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Saint-Georges-de-Didonne ? À Saint-Georges-de-Didonne, la participation sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,81% au premier tour et seulement 48,55% au second tour. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, 22,63% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 23,27% au second tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle représentait 25,5% à 12 h et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.