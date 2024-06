Résultat des européennes à Villorceau : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Villorceau, qui vont adopter les électeurs de la gauche ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux législatives ayant explosé, que feront ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 24,5% des bulletins dans la commune. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 5,07% à Villorceau, contre 19,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : 19,38% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 28,62% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 30% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Quel score pour la liste RN de Jordan Bardella à Villorceau lors des européennes ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour ces élections. Les sondages prévoient une liste RN entre 30 et 33% des voix dans le pays ce 9 juin, soit dix points au-dessus de son résultat de 2019. Virtuellement, cette dynamique devrait l'amener à 38% à Villorceau, soit dix points de plus également que son score de l'époque au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on note que le mouvement n'a enregistré ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait tempérer les projections les plus farfelues.

15:02 - Le RN en tête à Villorceau lors de la dernière présidentielle Analyser l'expérience la plus récente dans les urnes fait figure d'évidence au moment de l'élection suivante. Dernières élections en date, les législatives 2022 avaient offert un très bon démarrage pour le RN à Villorceau. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la cité avec 33,25% au premier tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LFI-PS-PC-EELV sur l'unique circonscription du secteur. Le RN a même récolté un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt, puisqu'elle avait rassemblé 31,95% au premier tour et 50,95% au deuxième dans la cité.

12:45 - À Villorceau, Jordan Bardella en tête lors des européennes 2019 Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière apparait aussi comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Il y a cinq ans, à Villorceau, la liste RN, avec Jordan Bardella comme tête de file, s'était imposée, récoltant 28,63% des votes face à Nathalie Loiseau à 19,38% et Ian Brossat à 10,57%. Ce qui correspond à 130 bulletins dans la ville.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Villorceau Dans la commune de Villorceau, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent les résultats des européennes. Avec une densité de population de 120 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 7,85%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (11,06%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 411 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (5,56%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Villorceau mettent en avant une diversité de qualifications, avec 25,85% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Villorceau : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Au fil des précédents scrutins européens, les 1 094 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de 2019, 473 personnes habilitées à participer à une élection à Villorceau s'étaient rendues aux urnes (soit 53,87%). La participation était de 45,14% en 2014. Près de la moitié des citoyens français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - C'est le moment de faire un choix à Villorceau pour les élections européennes L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indéniablement l'abstention à Villorceau. Lors du premier tour de la présidentielle, sur les 764 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 18,72% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 15,29% au deuxième tour. Pour mémoire, dans la commune, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 46,41% au premier tour et seulement 49,28% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Villorceau ? Le conflit armé ukrainien et ses retombées sur les tarifs du quotidien sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les choix que feront les électeurs de Villorceau.