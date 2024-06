En direct

19:22 - À Meucon, quel candidat vont choisir les supporters de la Nupes ? Alors que la Nupes avait accumulé les votes lors des dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les isoloirs. A l'issue du premier tour des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait glané 23,21% des voix dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 10% à Meucon, contre 30,77% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel : sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la localité : les 30,77% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 37,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 42,02% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - À Meucon, un Rassemblement national favori ? Le nombre de votes de Jordan Bardella sera la clé du scrutin localement pour cette élection des députés européens 2024. Les sondages annoncent une liste Jordan Bardella à 30% des voix dans le pays ce 9 juin, soit 10 points au-dessus de son résultat des dernières élections européennes. Virtuellement, cette dynamique devrait le pousser à 27% à Meucon, soit 10 points de plus également que son score de 2019 au niveau local. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le parti n'a pour l'instant pris ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les conclusions les plus précipitées.

15:02 - Tendance favorable à Renaissance à Meucon ? Marine Le Pen avait été en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 20,17% contre 37,68% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 31,64% contre 68,36%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections du Parlement, avec 12,98% au premier tour, contre 42,02% pour le binôme Ensemble !. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, qui verra également le binôme Ensemble ! L'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Revenir cinq ans en arrière semble aussi une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? La liste de Bardella n'était que deuxième lors des européennes il y a cinq ans. C'est la liste de Nathalie Loiseau qui l'avait emporté avec 30,77%, contre 17,25% pour le RN.

11:45 - Comprendre l'électorat de Meucon : un regard sur la démographie locale Quel portrait faire de Meucon, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 2 277 habitants, cette commune possède une certaine vitalité démographique. Ses 122 entreprises attestent une économie prospère. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (91,55 %) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 36,87% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 41,76% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 397,58 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Meucon contribue à élaborer l'avenir de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus à 12h : la situation à Meucon Pour cerner plus précisément le vote des habitants de cette localité, il faut étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 951 personnes en âge de voter à Meucon, 40,56% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 48,66% en 2014. Les européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? Les chiffres nationaux de 2019 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux élections européennes atteignait 49,9%.

09:30 - C'est l'heure de voter à Meucon : les européennes débutent Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche, lors des européennes à Meucon ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 748 personnes en âge de voter au sein de la ville, 83,24% s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 82,9% au second tour, c'est-à-dire 1 450 personnes. Pour comparer, au niveau du pays, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les populations des petites communes votent habituellement plus que dans les grandes, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?