En direct

19:26 - Qui va profiter des 25,76% de la Nupes à Locmaria-Grand-Champ ? Après le score du RN, arrive la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux protagonistes arriveraient au coude-à-coude dans la soirée, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la macronie lors des européennes 2019, s'était élevée à 25,82% à Locmaria-Grand-Champ, contre 5,26% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré son excellent score lors des élections législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Locmaria-Grand-Champ, le binôme Nupes avait en effet glané 25,76% des votes dans la localité. Une percée à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (19,41% pour Jean-Luc Mélenchon, 4,71% pour Yannick Jadot, 1,67% pour Fabien Roussel et 2,16% pour Anne Hidalgo). Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Quant à la liste de Valérie Hayer, impossible de dire où se situe sa véritable base à Locmaria-Grand-Champ, entre les 25,82% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 29,31% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 28,66% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - À Locmaria-Grand-Champ, une liste RN favorite ? Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Locmaria-Grand-Champ. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. Assez pour s'attendre à 34% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Locmaria-Grand-Champ C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Locmaria-Grand-Champ lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,31%, battant Marine Le Pen. La candidate obtenait 27,94%. Et elle ne rattrapait pas le président sortant au second tour avec 44,4% contre 55,6%. Le RN n'a pas plus convaincu à Locmaria-Grand-Champ par la suite, lors des élections du Parlement, avec 24,39% au premier tour, contre 28,66% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant encore le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) l'emporter.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent plein d'enseignements Qui avait gagné les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau avait gagné à Locmaria-Grand-Champ lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 25,82%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella aux seconds rôles avec 24,67% des voix.

11:45 - Les données démographiques de Locmaria-Grand-Champ révèlent les tendances électorales Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Locmaria-Grand-Champ, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 811 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. Avec 88 entreprises, Locmaria-Grand-Champ offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,77 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les habitants, dont 31,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 33,46% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 2302,27 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Locmaria-Grand-Champ, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir florissant pour tous.

10:30 - Analyse de la participation aux dernières européennes à Locmaria-Grand-Champ Comment votent traditionnellement les habitants de cette localité ? Lors des élections européennes de 2019, le taux de participation atteignait 53,17% des inscrits sur les listes électorales de Locmaria-Grand-Champ (Morbihan). La participation était de 45,21% il y a dix ans. Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : le pourcentage de participation aux élections européennes représentait 50%.

09:30 - C'est le moment de voter à Locmaria-Grand-Champ pour les européennes Le taux d'abstention sera à n'en pas douter un facteur important de ce scrutin européen à Locmaria-Grand-Champ. Pour mémoire, dans la ville, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 50,52% au premier tour. Au second tour, 48,65% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Locmaria-Grand-Champ cette année ? Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 317 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,73% avaient pris part au vote. La participation était de 80,87% au deuxième tour, ce qui représentait 1 065 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.