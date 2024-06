En direct

19:12 - Quel verdict pour Glucksmann à gauche au terme de ces élections européennes 2024 ? L'autre source de doute qui entoure ces européennes 2024 sera celle du choix des électeurs de gauche après la disparition de la coalition de Mélenchon et ses alliés. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 25,61% des suffrages dans la localité. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et donnée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,47% à Plescop, contre 27,52% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry (3,93% en 2019), mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint (18,3% pour Yannick Jadot en 2019) ou encore du PCF Léon Deffontaine (1,79% pour Yann Brossat en 2019).

17:08 - À Plescop, une liste Bardella favorite ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme au niveau national. Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Plescop. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points par rapport à la présidentielle. Assez pour l'amener à 26% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les enseignements des élections de 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Plescop lors du premier tour de la présidentielle, avec 35,91%, battant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 19,35%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 32,81% contre 67,19%. Le RN ne convainquait pas plus à Plescop un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 14,09% au premier tour, contre 33,51% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, voyant également le binôme La République en Marche gagner le scrutin.

12:45 - À Plescop, Nathalie Loiseau devant les autres lors des dernières européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Le podium des précédentes européennes à Plescop était composé de la liste de Jordan Bardella avec 16,82% des bulletins, en troisième position, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 18,3% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 27,52%, en tête dans la commune.

11:45 - Les défis socio-économiques de Plescop et leurs implications électorales Dans le cadre de la campagne électorale européenne, Plescop se présente comme une ville dynamique et active. Avec une population de 6 225 habitants répartis dans 3 458 logements, cette ville présente une densité de 241 hab/km². L'existence de 513 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (83,11 %) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,59% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,05%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 307 € par an. Chaque vote comptabilisé ce 9 juin 2024 à Plescop s'inscrit dans l'histoire de l'Europe.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Plescop ? Comment votent généralement les habitants de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes européennes, 48,73% des électeurs de Plescop (Morbihan) avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 57,41% lors des européennes de 2014. Assisterons-nous à une augmentation de l'abstention des citoyens français aux élections européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? Voici les chiffres de 2019 au niveau de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - L'abstention aux européennes à Plescop L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera la participation à Plescop. Pour mémoire, dans l'agglomération, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48,3% au premier tour. Au second tour, 47,11% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 78,56% au sein de l'agglomération. La participation était de 78,88% au deuxième tour, ce qui représentait 3 783 personnes. En comparaison, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.