En direct

19:07 - Les votes de la Nupes convoités Après le score de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux chefs de file sont donnés à quasi-égalité à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Nathalie Loiseau, qui représentait la liste macroniste lors des dernières européennes, avait obtenu 17,48% aux Mureaux, contre 7,28% pour la liste de gauche alors. Reste à savoir quel sera le report des votes de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La manne semble conséquente : lors du premier tour des élections du Parlement aux Mureaux, le binôme Nupes avait en effet cumulé 40,29% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 62% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national lors des européennes aux Mureaux ? A l'échelle locale, le résultat de la liste présentée par Jordan Bardella lors des élections européennes sera très observé. Indicateur clé pour ce dimanche : Les Mureaux compte parmi les rares localités où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 20,05% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 10,81% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Dans les isoloirs des Mureaux, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection présidentielle en 2022. Avec un maigre 10,81%, la cheffe de file du Rassemblement national était reléguée à l'arrière-plan par Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron à 60,66% et 16,75% des voix. Le deuxième tour la laissera en retrait, Emmanuel Macron l'emportant avec 75,07% contre 24,93% pour Le Pen. Au premier tour des législatives, Les Mureaux, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nupes l'emporter avec 40,29%, alors que le RN restera derrière à 12,54%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Se retourner sur le dernier test semble toujours indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, qui avait déjà comme guide un certain Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut aux Mureaux, à 20,05%, soit 969 voix dans la ville. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 17,48% et Manon Aubry à 11,09%.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes aux Mureaux La composition démographique et le contexte socio-économique des Mureaux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur influence sur les européennes. Avec une densité de population de 2672 habitants par km² et 41,56% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 17,6% pourrait avoir un effet sur les espérances des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Un revenu moyen par foyer fiscal de 19 580 euros par an peut être l'expression de la précarité économique de certains foyers. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 32,79% et d'une population étrangère de 27,00% indique les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les chiffres sur l'éducation aux Mureaux mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 44,49% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - Taux de participation lors des dernières élections européennes aux Mureaux : les chiffres clés L'étude des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Durant les européennes de 2019, le taux de participation s'élevait à 32,42% des électeurs des Mureaux. La participation était de 25,61% il y a 10 ans. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Au niveau national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. Aux Mureaux, 80,73% des électeurs avaient voté.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections aux Mureaux L'une des clés des européennes sera à n'en pas douter l'ampleur de la participation aux Mureaux. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux législatives 2022 atteignait 31,29% au premier tour et seulement 26,62% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes aux Mureaux ? Pour le second tour de la présidentielle, 55,53% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville s'étaient rendues dans l'isoloir, contre une participation de 65,81% au premier tour, ce qui représentait 10 608 personnes. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.