En direct

19:09 - Glucksmann, Aubry, Toussaint.. À Mézidon Vallée d'Auge, qui va récupérer le vote Nupes ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas les intentions des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus désormais. A l'issue du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 22,9% des suffrages dans la localité. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann avait obtenu 4,85% à Mézidon Vallée d'Auge, contre 14,59% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Son résultat dépendra évidemment cette fois des suffrages accordés à Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Mézidon Vallée d'Auge pour les candidats de Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des élections européennes sera très analysé. Alors qu'on annonce dix points gagnés par le RN sur la France entière, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Mézidon Vallée d'Auge semble néanmoins dans une situation différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de part de voix dans la commune. Il faut dire que le RN y est déjà très haut…

15:02 - Vent favorable au RN à Mézidon Vallée d'Auge ? Regarder dans le rétro pour décortiquer le plus récent verdict des urnes donne des indices précieux au moment de l'élection du jour. Elections les plus proches, les élections législatives avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Mézidon Vallée d'Auge. Le parti d'extrême droite avait terminé en tête dans la commune avec 31,29% au premier round. Il gagnait ensuite avec 53,31% au 2e (Mézidon Vallée d'Auge n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 35,25% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,71% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,15%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 58,04%, devant Emmanuel Macron à 41,96%.

12:45 - À Mézidon Vallée d'Auge, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes Le résultat de ce 9 juin va-t-il concorder avec l'équilibre de 2019 ? 37,66% des votes s'étaient tournés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,59% et Yannick Jadot à 9,68%. Le mouvement nationaliste l'avait emporté avec pas moins de 1350 électeurs de Mézidon Vallée d'Auge.

11:45 - Les défis socio-économiques de Mézidon Vallée d'Auge et leurs implications électorales En pleine campagne électorale européenne, Mézidon Vallée d'Auge se présente comme une ville dynamique et active. Avec une population de 9 579 habitants répartis dans 4 660 logements, cette agglomération présente une densité de 908 hab/km². Ses 472 entreprises attestent une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social se compose de 2 750 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans l'agglomération, 36 % des résidents sont âgés de 0 à 29 ans, et 24,16 % de plus de 60 ans, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 33,36% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 12,62%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2054,66 euros/mois. À Mézidon Vallée d'Auge, les enjeux locaux rejoignent ceux du continent européen.

10:30 - Mézidon Vallée d'Auge : retour sur la participation aux dernières européennes Au cours des dernières années, les 9 689 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 3 776 personnes habilitées à participer à une élection à Mézidon Vallée d'Auge avaient pris part au scrutin (soit 53,51%). Le taux de participation était de 42,77% lors des élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent moins que les autres scrutins. Cette année fera-t-elle exception ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2019, le taux de participation aux européennes représentait 50%.

09:30 - Participation à Mézidon Vallée d'Auge : quelles perspectives pour les européennes ? À Mézidon Vallée d'Auge, la participation constituera sans aucun doute l'une des clés de ce scrutin européen. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 25,0% des électeurs habilités dans l'agglomération avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 26,65% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent couramment moins que dans les petites, cette situation peut-elle changer pour les européennes ?