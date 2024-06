Résultat des européennes à Mirabeau : l'élection 2024 en direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national à Mirabeau avant les européennes

Au niveau local comme au niveau national, le résultat de la liste menée par Jordan Bardella lors de ces européennes 2024 sera très analysé. On note que Mirabeau compte parmi les quelques villes où le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,33% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 29,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.