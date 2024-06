En direct

19:10 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Pibrac pour ces élections européennes ? La gauche unie aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée à Pibrac, le binôme Nupes avait en effet enregistré 27,45% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann s'était élevé à 9,65% à Pibrac, contre 26,68% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin, celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la commune : 26,68% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 33,5% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 34,51% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - La liste RN favorite à Pibrac pour les européennes ? À Pibrac, on remarque que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 14,89% à l'issue du précédent vote européen et Marine Le Pen 14,72% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance diffère de ce que laissent imaginer les sondages aujourd'hui au niveau du pays, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les derniers chiffres à Pibrac Avec 14,72%, c'est un trop petit résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Pibrac au premier tour de l'élection du président de la République il y a deux ans. La patronne du RN était distancée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 33,5% et 18,36% des suffrages. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 30,28% contre 69,72%. Le Rassemblement national sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 12,02%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 34,51% des voix. Le RN sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - À Pibrac, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le trio de tête des dernières élections européennes à Pibrac était composé de la liste de Jordan Bardella avec 14,89% des suffrages exprimés, troisième, devançée par la liste de Yannick Jadot avec 18,97% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 26,68%, en tête sur place.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Pibrac A quelques heures de l'annonce des résultats des élections européennes, Pibrac regorge de diversité et d'activités. Avec ses 40,33% de cadres supérieurs pour 8 678 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur économique. L'existence de 582 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (10,95 %) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Pibrac abrite une communauté diversifiée, avec ses 582 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,22%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 47 199 €/an. À Pibrac, les problématiques locales, tels que le travail, l'enseignement et l'inflation, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Pibrac : retour sur l'abstention aux dernières élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Au niveau de l'Hexagone, le premier tour des élections régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus bas jamais enregistré, atteignant 33,28%. À Pibrac, 60,53% des électeurs avaient voté. L'observation des résultats des derniers scrutins européens permet de cerner davantage le vote des habitants de cette ville. Au moment des dernières élections européennes, 58,74% des personnes aptes à participer à une élection à Pibrac avaient pris part à l'élection, à comparer avec une participation de 51,14% lors des européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux européennes à Pibrac ? À Pibrac, l'abstention sera indéniablement l'une des clés des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,06% au premier tour et seulement 54,88% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 6 891 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 82,15% étaient allés voter. La participation était de 79,02% au deuxième tour, ce qui représentait 5 447 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.