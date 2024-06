Résultat des européennes à Monségur : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les suffrages de la Nupes scrutés La gauche unie aux législatives étant terminée, que décideront ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait glané 25,35% des suffrages dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 10,15% à Monségur, contre 23,41% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Monségur, une liste Bardella favorite ? Le nombre de votes de la liste portée par Jordan Bardella va être le déterminant localement pour cette élection européenne. À Monségur, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 23,41% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 21,75% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance contraste avec ce que dessinent les sondages récents au niveau du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre les dernières européennes et le scrutin qui nous occupe.

15:02 - Les inscrits de Monségur penchaient pour Macron il y a deux ans Avec 21,75%, c'est un trop petit résultat qu'avait fait Marine Le Pen à Monségur au premier tour de l'élection du président de la République en 2022. La candidate était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 25,12% et 24,04% des suffrages. Le deuxième tour de scrutin ne lui sera pas plus favorable, Emmanuel Macron s'imposant avec 50,72% contre 49,28% pour Le Pen. Avec 14,22%, le RN sera devancé ensuite par les 38,18% du binôme Ensemble ! Au premier tour des élections législatives. La commune n'étant couverte que par une seule circonscription sur son territoire. Et le second tour sera à l'avenant avec encore un binôme Ensemble ! Vainqueur localement.

12:45 - En 2019, des européennes déjà tranchantes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Se pencher sur la dernière expérience du genre apparait encore comme sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. 23,41% des suffrages étaient tombés vers le parti lepéniste de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, contre Nathalie Loiseau à 23,41% et Yannick Jadot à 11,88%. Le mouvement nationaliste s'était imposé avec pas moins de 136 votants de Monségur.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Monségur Dans la ville de Monségur, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'influencer les résultats des européennes. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle crucial dans la commune, avec près de 23% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 15,34%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (63,28%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 648 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (22,37%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, alors que le taux de salariés en CDD (11,8%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Monségur mettent en relief une diversité de qualifications, avec 45,25% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes à Monségur : les tendances Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% le midi et seulement 43% à 17h. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des dernières consultations démocratiques ? Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 58,96% des personnes en âge de voter à Monségur avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 50,96% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Monségur Le niveau de participation constituera incontestablement un critère déterminant de ces européennes 2024 à Monségur. Les études rapportent que l'abstention est souvent supérieure chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les européennes ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 72,72% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 75,92% au premier tour, c'est-à-dire 848 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.