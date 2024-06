Résultat des européennes à Mont-sur-Meurthe : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives à Mont-sur-Meurthe scruté à gauche Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, avait glané 4,41% à Mont-sur-Meurthe, contre 13,23% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà vécu. La réserve de voix semble importante. Lors du premier tour des élections du Parlement à Mont-sur-Meurthe, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 11,7% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (11,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,92% pour Yannick Jadot, 3,65% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo). Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du PCF Léon Deffontaine. Quant à la liste Hayer, il s'agira de déterminer quelle est sa réelle base à Mont-sur-Meurthe, entre les 13,23% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 20,03% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,03% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se diriger les voix de droite à Mont-sur-Meurthe ? La part des électeurs de la liste portée par Jordan Bardella sera l'observation majeure pour cette élection à l'échelle locale. À Mont-sur-Meurthe, on remarque que le RN n'a pas gagné plus de votes entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 42,23% lors du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 42,4% au premier tour de la présidentielle. Cette contre-performance tranche avec ce qu'annoncent les sondages récents à l'échelle du pays, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Mont-sur-Meurthe ? La ville de Mont-sur-Meurthe avait nettement montré sa préférence pour Marine Le Pen à l'issue de l'élection suprême 2022 puisque la candidate du RN s'imposait avec 42,4% au 1er round. Nouvelle déflagration au second tour face à Macron avec 62,82%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la ville, grappillant 29,77% des suffrages sur place, contre 32,82% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (58,31%).

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella au terme des européennes 2019 à Mont-sur-Meurthe Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Regarder en arrière nous semble également pertinent au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Il y a cinq ans, à Mont-sur-Meurthe, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella à sa tête, avait battu les autres listes, cumulant 42,23% des voix devant Nathalie Loiseau à 13,23% et Yannick Jadot à 11,83%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Mont-sur-Meurthe Comment la population de Mont-sur-Meurthe peut-elle affecter les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 117 hab/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,19%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (88,79%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 400 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,14%) met en lumière des impératifs de soutien social, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,02%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Mont-sur-Meurthe mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 27,75% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Participation aux européennes à Mont-sur-Meurthe : facteurs et implications Comment votent ordinairement les citoyens de cette ville ? Cinq ans auparavant, à l'occasion des précédentes européennes, 452 inscrits sur les listes électorales de Mont-sur-Meurthe s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 53,62%). La participation était de 45,6% il y a 10 ans. Les élections européennes mobilisent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à Mont-sur-Meurthe L'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues des élections européennes à Mont-sur-Meurthe. Les populations des petites communes se déplacent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, 81,38% des inscrits sur les listes électorales de la commune s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 78,37% au premier tour, soit 703 personnes. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.