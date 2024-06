En direct

19:10 - Le résultat de la gauche unie aux dernières législatives à Uzès convoité à gauche La Nupes ayant explosé, qu'adviendra-t-il de ses électeurs au cours de ces élections européennes ? Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Uzès, le binôme Nupes avait en effet obtenu 26,99% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Une somme à affiner avec les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait obtenu 6,92% à Uzès, contre 26,7% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Rassemblement national : quel score à Uzès à l'issue des européennes ? Si on met face à face le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 1 point à Uzès. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages offrant plutôt au mouvement une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour prédire 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs à retenir Marine Le Pen ne finissait pas dans les deux premiers dans à Uzès au 1er tour de la présidentielle 2022, tombant à 19,64% contre 28,05% pour Emmanuel Macron et 24,09% pour Jean-Luc Mélenchon. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 38,62% contre 61,38%. Au premier tour des élections législatives, Uzès, couverte par une seule circonscription, verra le binôme estampillé LREM l'emporter avec 29,98%, alors que le Rassemblement national sera distancé à 14,83%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore un binôme La République en Marche vainqueur localement.

12:45 - 26,7% pour Nathalie Loiseau lors des européennes 2019 à Uzès Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce 9 juin. Nathalie Loiseau l'avait emporté à Uzès lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 26,7%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 18,83% des voix.

11:45 - Élections européennes à Uzès : impact de la démographie et de l'économie locale Au cœur de la campagne électorale européenne, Uzès se présente comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 8 379 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 247 entreprises, Uzès permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans l'agglomération, 25 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 15,76 % de plus de 75 ans, ce qui peut agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Uzès forme une communauté diversifiée, avec ses 729 résidents étrangers, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 275 € par an, la ville affiche un pourcentage de demandeurs d'emploi de 18,43%, révélant une situation économique mitigée. À Uzès, les enjeux locaux alimentent le débat démocratique.

10:30 - Uzès : étude du niveau de participation aux élections européennes Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? A l'occasion des dernières européennes, 3 154 personnes habilitées à participer à une élection à Uzès avaient pris part au scrutin (soit 47,19%). Le taux de participation était de 41,74% il y a dix ans. Les européennes mobilisant moins que les autres élections, cette année fera-t-elle exception ? Au niveau de l'Hexagone, les régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,28% lors du premier tour. À Uzès, 69,49% des habitants avaient voté.

09:30 - C'est l'heure de voter à Uzès : l'abstention au cœur des préoccupations L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention à Uzès. Pour rappel, dans l'agglomération, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 55,26% au premier tour. Au deuxième tour, 55,26% des votants ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 31,71% dans l'agglomération, contre un taux d'abstention de 30,47% au premier tour. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c’était plus qu’en 2017.