Résultat des européennes à Montauville : l'élection 2024 en direct

En regardant la progression du Rassemblement national pronostiquée par les instituts de sondages à l'échelle nationale aujourd'hui, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le nombre de voix du candidat RN pourrait se situer à environ 40% à Montauville. Un calcul qui paraît logique compte tenu des suffrages déjà conquis par la formation politique sur place entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : un bond de 6 points qui peut encore croître.

15:02 - Les inscrits de Montauville penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle

Le résultat du plus récent scrutin apparait comme un indicateur précieux au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les législatives, avaient abouti à un excellent résultat pour le RN à Montauville. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la commune avec 38,32% au premier tour et surtout 60,06% au second sur l'unique circonscription du lieu. Le RN a même enregistré plus de voix aux législatives que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat précédente, puisqu'elle avait engrangé 36,24% au 1er tour et 58,59% au second dans la commune.