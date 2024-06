Résultat des européennes à Norroy-lès-Pont-à-Mousson : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Norroy-lès-Pont-à-Mousson pour ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 5,65% à Norroy-lès-Pont-à-Mousson, contre 22,41% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus ce dimanche soir selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nupes, qui fait déjà partie du passé. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Norroy-lès-Pont-à-Mousson, le binôme Nupes avait en effet obtenu 24,13% des votes dans la commune. Un score à comparer avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (14,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 3,93% pour Yannick Jadot, 2,36% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). Tout est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'EELV Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes à Norroy-lès-Pont-à-Mousson ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera scruté à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Si on se penche sur la progression du RN annoncée par les sondeurs à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le résultat de ce dernier devrait se situer à environ 40% à Norroy-lès-Pont-à-Mousson. Une estimation qui semble logique compte tenu des suffrages déjà conquis par le parti sur place depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 4 points de parts de voix.

15:02 - Situation favorable au RN à Norroy-lès-Pont-à-Mousson ? Regarder le plus récent verdict des urnes donne des indicateurs instructifs au moment de l'élection du jour. Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Norroy-lès-Pont-à-Mousson. Le parti était arrivé en tête dans la cité avec 31,52% au 1er tour. Il s'imposait ensuite avec 55,29% au 2e sur l'unique circonscription du secteur. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 34,95% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 30,24% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,4%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la commune avec 50,41%, devant Emmanuel Macron à 49,59%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière nous semble de nouveau logique au moment du scrutin de ce dimanche. Dans le détail, 164 habitants de Norroy-lès-Pont-à-Mousson passés par les urnes avaient choisi le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste Bardella attirait 30,89% des votes devant Nathalie Loiseau à 22,41% et Yannick Jadot à 12,05%.

11:45 - Comment la composition démographique de Norroy-lès-Pont-à-Mousson façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Norroy-lès-Pont-à-Mousson, les élections sont en cours. Dotée de 555 logements pour 1 173 habitants, la densité de la ville est de 207 habitants par km². Ses 66 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers possédant au moins une voiture (88,29 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 39,58% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Parmi cette mosaïque sociale, 45,95% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 519,28 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. En conclusion, Norroy-lès-Pont-à-Mousson incarne les enjeux et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Norroy-lès-Pont-à-Mousson : la mobilisation des habitants aux élections européennes Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? À travers tout le pays, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Norroy-lès-Pont-à-Mousson, 70,32% des votants avaient voté. Au fil des dernières années, les 1 208 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Durant les dernières élections européennes, 545 électeurs de Norroy-lès-Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle) avaient pris part au vote (soit 54,45%). Le taux de participation était de 41,3% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Norroy-lès-Pont-à-Mousson À Norroy-lès-Pont-à-Mousson, l'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera l'abstention. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 53,15% au premier tour et seulement 55,46% au second tour. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, sur les 1 004 personnes en âge de voter dans la ville, 22,91% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 21,41% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.