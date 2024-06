Résultat des européennes à Maidières : l'élection 2024 en direct

Enseignement clé pour ce dimanche : Maidières fait partie des quelques communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 25,04% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 23,82% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce que prédisent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les inscrits de Maidières plutôt pour Macron à la présidentielle

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Maidières lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,37%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 23,82%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 40,26% contre 59,74%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 21,05% au premier tour, contre 24,68% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le second tour sera à l'avenant, laissant également le binôme LFI-PS-PC-EELV remporter le scrutin.