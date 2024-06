Regarder en arrière semble encore indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin de ce 9 juin. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Montbazin, la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait remporté l'élection, avec 34,2% des voix contre Nathalie Loiseau à 18,08% et Yannick Jadot à 16,11%. C'étaient alors 382 électeurs qui s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - L'avenir européen se dessine aussi à Montbazin

Les facteurs démographiques et socio-économiques de Montbazin mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient affecter le résultat des élections européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations des mesures européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 19,74% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 23,53% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 27 394 €/an souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 048 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (16,17%) révèle la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,24%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Montbazin mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,77% des habitants titulaires du seul baccalauréat. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques de l'Union européenne sur l'éducation et l'emploi.