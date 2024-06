En direct

19:12 - Sur qui vont converger les voix de la Nupes à Poussan ? L'union de la gauche aux législatives faisant déjà partie du passé, que choisiront ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait obtenu 25,16% des bulletins dans la localité. Une poussée à compléter avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était élevé à 4,89% à Poussan, contre 18,35% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Poussan Le poids des bulletins dans l'urne pour Jordan Bardella sera le principal enseignement pour cette élection des députés européens 2024 au niveau local, comme dans le reste de la France. Alors qu'on annonce une dizaine de points gagnés par le RN au niveau de la France, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Poussan semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans la localité. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Les électeurs de Poussan plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Les toutes dernières élections en date, les élections législatives 2022, avaient donné un puissant résultat pour le RN à Poussan. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la commune avec 27,13% au premier tour. Il l'emportait ensuite avec 54,42% au deuxième sur l'unique circonscription couvrant la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,16% au premier tour de l'élection à la présidence de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 21% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 20,95%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 55,19%, devant Emmanuel Macron à 44,81%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des européennes 2019 à Poussan Se retourner sur le dernier test semble de nouveau logique au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Dans le détail, 727 électeurs de Poussan s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme chef de file, cumulait 32% des votes face à Nathalie Loiseau à 18,35% et Yannick Jadot à 14,74%.

11:45 - Poussan : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des élections européennes, Poussan fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 6 283 habitants, cette agglomération peut compter sur une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique s'observe dans ses 648 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 3 811 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers ne disposant d'aucune voiture (19,3 %) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les électeurs, comprenant une proportion de 27,03% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, près de 37,41% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 649,27 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Poussan, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'instruction et l'intégration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Poussan : ce qu'il faut savoir Pour cerner davantage le vote des habitants de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux précédents. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 51,29% des électeurs de Poussan avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 60,95% lors des élections européennes de 2014. La proclamation des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas durant de ce type de scrutin. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h.

09:30 - Les européennes débutent à Poussan : la participation en question À Poussan, l'un des critères principaux du scrutin européen 2024 sera indéniablement le niveau d'abstention. La guerre au Moyen-Orient pourrait en effet ramener les habitants de Poussan vers les urnes. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 71,96% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 74,84% au premier tour, ce qui représentait 3 793 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.