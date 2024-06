Résultat des européennes à Monterfil : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Les orphelins de la coalition de gauche font envie L'autre incertitude qui accompagne ces européennes est celle du poids de la gauche après la disparition de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés. La réserve de voix s'avère importante : lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Monterfil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 40,87% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Une somme à mettre en perspective avec les 36% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 7,9% à Monterfil, contre 24,08% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Quels résultats pour la liste RN de Jordan Bardella à Monterfil lors des européennes ? Le résultat obtenu par le RN sera l'observation majeure pour ces élections des députés européens au niveau local. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN semble déjà forte à Monterfil entre Jordan Bardella en 2019 (14,71%) et Marine Le Pen en 2022 (18,52% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 4 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les études sondagières offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de dix points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 24% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les habitants de Monterfil plutôt favorables à Emmanuel Macron il y a deux ans Marine Le Pen n'avait pas vraiment convaincu dans les bureaux de vote de la ville au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 18,52% contre 33,58% pour Emmanuel Macron et 25,19% pour Jean-Luc Mélenchon. C'est finalement le président sortant qui finira victorieux à 71,93% contre 28,07% pour Le Pen au deuxième round dans la localité. Au premier tour des législatives, Monterfil, couverte par une seule circonscription, verra le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale s'imposer avec 40,87%, alors que le Rassemblement national restera derrière à 12,05%. La situation restera la même au second tour, le RN restant fantomatique localement.

12:45 - Il y a cinq ans, Nathalie Loiseau sur la première marche lors des dernières élections européennes Les résultats de ce dimanche vont-ils répéter l'équilibre de 2019 ? À Monterfil, les précédentes européennes aboutissaient à la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 24,08% des bulletins exprimés. Elle était suivie de la liste de Yannick Jadot avec 19,67%. En troisième position se trouvait Jordan Bardella avec 14,71%.

11:45 - Élections à Monterfil : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville de Monterfil, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 5,43% pourrait agir sur les espérances des habitants en ce qui concerne les mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 77 habitants par km² et 49,46% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (86,3%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 554 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,26%) révèle la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,48%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Monterfil mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,39% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation attendus ce midi : quelle situation à Monterfil ? Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de scrutin. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à midi et seulement 43,3% à 17h. Au fil des consultations démocratiques précédentes, les 1 385 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, sur les 579 inscrits sur les listes électorales à Monterfil, 60,25% avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 48,25% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Monterfil ? L'une des grandes inconnues de ces élections européennes sera l'ampleur de la participation à Monterfil. Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 83,83% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 85,58% au premier tour, c'est-à-dire 837 personnes. En comparaison, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 56,3% au premier tour. Au second tour, 58,45% des électeurs se sont déplacés. Les études rapportent que l'abstention est toujours supérieure chez les jeunes, la tendance peut-elle changer pour les européennes ?