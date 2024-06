En direct

19:27 - Glucksmann, nouvelle figure de la gauche lors de ces européennes 2024 ? Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 6,18% à Montescourt-Lizerolles, contre 7,6% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait tout près voire au-dessus de la liste Renaissance de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Montescourt-Lizerolles, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 17,78% des votes dans la commune. Un chiffre à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa véritable base à Montescourt-Lizerolles, entre les 7,6% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 14,54% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 7,07% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Le Rassemblement national à Montescourt-Lizerolles, un favori aux européennes ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera un point d'observation clé pour ces élections européennes 2024 au niveau local. Si on associe le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on observe une progression de 3 points à Montescourt-Lizerolles. Mais la marche pourrait s'avérer encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points par rapport à de l'élection 2022. Assez pour prévoir plus de 60% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers indicateurs indicateurs à Montescourt-Lizerolles Revenir sur l'élection la plus récente semble une évidence au moment des européennes. Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient donné lieu à un beau démarrage pour le RN à Montescourt-Lizerolles. Ce dernier avait terminé en tête dans la commune avec 36,14% au premier tour avant un formidable 55,99% au 2e (Montescourt-Lizerolles n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 48,75% au 1er tour de la présidentielle. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 17,52% et Emmanuel Macron troisième avec 14,54%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 71,36%, devant Emmanuel Macron à 28,64%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières élections européennes Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire peut aussi sembler avisé au moment d'observer le scrutin de ce 9 juin. Le résultat de la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme général en chef à l'époque, était au plus haut à Montescourt-Lizerolles, avec 45,58%. L'extrême droite doublait Manon Aubry à 9,19% et Nathalie Loiseau à 7,6%.

11:45 - Élections européennes à Montescourt-Lizerolles : un éclairage démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Montescourt-Lizerolles comme partout ailleurs. Avec une population de 1 614 habitants répartis dans 729 logements, cette ville présente une densité de 265 habitants/km². L'existence de 41 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 40 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 20,83 % ont 60 ans et plus, ce qui peut agir sur les orientations des politiques européennes, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,99% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, près de 33,33% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 204,59 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Montescourt-Lizerolles, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Montescourt-Lizerolles ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% le midi et seulement 43,3% à 17 heures. Comment votent habituellement les électeurs de cette commune ? Lors des élections européennes 2019, 50,84% des électeurs de Montescourt-Lizerolles avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 34,97% il y a dix ans.

09:30 - C'est parti pour les européennes européennes à Montescourt-Lizerolles À Montescourt-Lizerolles, l'un des critères déterminants de ce scrutin européen sera le niveau d'abstention. Il y a deux ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 78,02% au sein de la localité, contre un taux de participation de 77,73% au premier tour, c'est-à-dire 855 personnes. En comparaison, dans la localité, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 48,63% au premier tour et seulement 42,61% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montescourt-Lizerolles ? La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français serait notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des électeurs de Montescourt-Lizerolles .