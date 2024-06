Résultat des européennes à Montesquieu-Lauragais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives à Montesquieu-Lauragais convoité à gauche L'union de la gauche aux législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Montesquieu-Lauragais, le binôme Nupes avait en effet cumulé 30,54% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 8,48% à Montesquieu-Lauragais, contre 20,81% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux ce dimanche soir...

17:08 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Montesquieu-Lauragais Le nombre d'électeurs séduits par Jordan Bardella sera un enjeu pour cette élection des députés européens localement. On remarque que Montesquieu-Lauragais fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 21,62% lors du vote européen et Marine Le Pen 21,07% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui diffère de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle du pays, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les votants de Montesquieu-Lauragais plutôt favorables à Emmanuel Macron à la présidentielle Les électeurs de Montesquieu-Lauragais avaient opté pour Marine Le Pen à 21,07% lors du premier tour de la présidentielle il y a deux ans. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron avaient devancé la candidate avec 24,18% et 23% des voix. C'est finalement le président sortant qui terminera gagnant à 57,77% contre 42,23% pour Le Pen au second round sur place. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 20,86%, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 30,54% des voix. Le parti sera aussi inexistant, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Montesquieu-Lauragais Regarder en arrière apparait toujours comme pertinent au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, déjà emmenée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Montesquieu-Lauragais, à 21,62%, soit 107 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,81% et Yannick Jadot à 14,75%.

11:45 - Élections européennes à Montesquieu-Lauragais : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Montesquieu-Lauragais définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 3,73% et une densité de population de 38 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (13,05%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 470 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (4,78%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les défis de solidarité et d'intégration sociale qui préoccupent les habitants. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,66%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Montesquieu-Lauragais, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Retour sur la participation aux élections européennes précédentes à Montesquieu-Lauragais Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections européennes ? Au niveau national, le plus haut taux d'abstention a été enregistré durant le premier tour des élections régionales 2021, atteignant 66,72%. À Montesquieu-Lauragais, 56,36% des habitants ne s'étaient pas déplacés. L'analyse des scrutins européens passés est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Il y a 5 ans, durant les précédentes élections européennes, parmi les 518 personnes en âge de voter à Montesquieu-Lauragais, 35,57% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 45,12% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes à Montesquieu-Lauragais ? L'un des facteurs importants de ces élections européennes sera indiscutablement le niveau d'abstention à Montesquieu-Lauragais. L'inflation pourrait entre autres ramener les électeurs de Montesquieu-Lauragais dans les bureaux de vote. En avril 2022, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 17,19% des électeurs de la ville. Le taux d'abstention était de 13,64% au premier tour. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 40,13% au premier tour et seulement 46,75% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention à Montesquieu-Lauragais cette année ?