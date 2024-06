Résultat des européennes à Montgivray : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, nouveau patron de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, s'était élevé à 5,56% à Montgivray, contre 21,53% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux aujourd'hui selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne très proche de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nupes, qui a été dissoute. Le niveau est élevé : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Montgivray, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 20,61% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Que vont décider les habitants de Montgivray ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera scruté à la loupe pour cette élection, à l'échelle locale. On note que Montgivray fait partie des rares localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 26,11% lors du vote européen et Marine Le Pen 26,45% au premier tour de la présidentielle. Une situation visiblement différente de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près d'une dizaine de points gagnés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Montgivray ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Montgivray lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,11%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 26,45%. Et elle n'avait pas rattrapé son rival au second tour avec 44,41% contre 55,59%. Le RN n'a pas plus convaincu à Montgivray quelques semaines plus tard, lors des élections des députés, avec 20,17% au premier tour, contre 28,01% pour le binôme Les Républicains. Il n'était toujours pas au sommet dans la ville au second tour, laissant également le binôme Les Républicains gagner le scrutin.

12:45 - À Montgivray, Jordan Bardella en tête il y a cinq ans Le résultat de ce soir va-t-il répéter le choix des électeurs de 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. L'extrême droite séduisait 26,11% des suffrages, contre Nathalie Loiseau à 21,53% et François-Xavier Bellamy à 8,89%.

11:45 - Dynamique électorale à Montgivray : une analyse socio-démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Montgivray comme partout ailleurs. Dotée de 960 logements pour 1 556 habitants, la densité de la ville est de 64 hab/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 91 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 031 foyers fiscaux. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (75,83 %) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Les habitants, comprenant une proportion de 45,67% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 28,57% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 507,00 €, accable une commune qui vise plus de prospérité. Montgivray incarne la vitalité et les valeurs d'une Europe en pleine transformation.

10:30 - Participation aux dernières élections européennes à Montgivray : facteurs et implications L'observation des derniers rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette commune. Durant les précédentes européennes, le taux de participation s'élevait à 56,75% des inscrits sur les listes électorales de Montgivray (Indre). Le taux de participation était de 43,09% il y a dix ans. Les résultats des européennes 2024 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent très bas lors de ce type d'élection. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à midi et déjà 43% à 17 heures.

09:30 - La participation aux européennes à Montgivray À Montgivray, le taux d'abstention constituera à n'en pas douter un critère essentiel du scrutin européen 2024. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 52,06% au premier tour. Au deuxième tour, 49,19% des citoyens se sont déplacés. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Montgivray ? Il y a deux ans, lors du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 371 personnes en âge de voter au sein de la ville, 77,17% étaient allées voter. La participation était de 75,93% au premier tour, ce qui représentait 1 041 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.