Résultat des européennes au Magny : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec comme inconnue le choix des électeurs de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait cumulé 23,56% des voix dans la commune. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était arrogé 5,58% au Magny, contre 17,26% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Au Magny, un Rassemblement national favori ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera un enseignement majeur localement pour ces élections. A noter : Le Magny compte parmi les quelques localités où le niveau du RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 30,2% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 28,86% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui tranche avec ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près de dix points ajoutés pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Rassemblement au Magny ? La préférence des habitants d'une ville se reflète bien souvent le plus dans le résultat de l'élection du chef de l'Etat. Marine Le Pen a engrangé de très nombreux votes au Magny lors de la dernière présidentielle 2022 avec un score de 28,86% des suffrages dès le premier round. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,42% contre 51,58%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 21,63% des votes sur place, contre 28,61% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,00%.

12:45 - 30,2% pour Jordan Bardella il y a cinq ans au Magny Quel résulat s'était imposé lors des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme logique au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Si on rentre dans le détail, la liste du RN, qui avait déjà comme guide Jordan Bardella, avait fini première des élections européennes à l'époque. Ladite liste avait convaincu 30,2% des suffrages, soit 119 voix dans la ville, contre Nathalie Loiseau à 17,26% et Yannick Jadot à 9,9%.

11:45 - Le Magny : élections européennes et dynamiques démographiques Quel portrait faire du Magny, à quelques heures de l'annonce des résultats des européennes ? Avec ses 1 025 habitants, cette localité possède une certaine vigueur démographique. Ses 35 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, tandis que son tissu social se compose de 320 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de familles possédant au moins une voiture (83,15 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 46,97% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 54,69% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 522,64 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Pour résumer, au Magny, les préoccupations locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Le Magny : analyse du pourcentage d'abstention aux élections européennes Afin de comprendre davantage le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Au moment des dernières européennes, 439 personnes aptes à participer à une élection au Magny avaient participé à l'élection (soit 57,76%). La participation était de 44,64% il y a 10 ans. Près de la moitié des Français n'ont pas voté pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. Au Magny, 61,77% des votants avaient voté.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes au Magny ? La participation sera l'une des clés du scrutin européen 2024 au Magny. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 18,28% des personnes en capacité de voter dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 21,94% au premier tour. Pour rappel, dans la localité, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 46,37% au premier tour. Au second tour, 48,12% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. Le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine et ses conséquences en matière énergétique et économique seraient par exemple en mesure de ramener les électeurs du Magny vers les urnes.