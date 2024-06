Résultat des européennes à Montjean : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Montjean, quels pourraient être les reports du vote Nupes ? En plus du score du Rassemblement national, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et la socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux rivaux arriveraient à quasi-égalité dans la soirée, selon les enquêtes d'intentions de vote établies lors de la campagne. Mais Raphaël Glucksmann avait glané 6,5% à Montjean, contre 28,17% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé. Au cours du premier tour des élections des députés, en 2022 à Montjean, le binôme Nupes avait en effet réuni 21,33% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Montjean pour le Rassemblement national ? Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera analysé selon le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Montjean entre Jordan Bardella en 2019 (18,89%) et Marine Le Pen en 2022 (23,67% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ dix points comparé à 2019 en France, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 28% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les électeurs de Montjean plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Montjean lors du premier tour de la présidentielle, avec 40,28%, battant Marine Le Pen. La patronne du RN obtenait 23,67%. Et elle n'avait pas rattrapé le président sortant au second tour avec 38,5% contre 61,5%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 19,88% au premier tour, contre 51,01% pour le binôme LREM. Montjean n'aura d'ailleurs pas la chance de voter pour un second tour, la circonscription entière ayant élu son représentant à l'Assemblée dès le premier round !

12:45 - À Montjean, Nathalie Loiseau en première position en 2019 Qui s'était imposé lors des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore une fois sembler pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. Nathalie Loiseau l'emportait à Montjean lors des élections européennes à l'époque, avec 28,17%. La liste réleguait le RN de Jordan Bardella à la deuxième place avec 18,89% des voix.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Montjean Dans la ville de Montjean, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Avec 39% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,48%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Avec ses 8,44% d'agriculteurs pour 1 033 habitants, ce bourg est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,48%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (8,69%) indique des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Montjean mettent en avant une diversité de qualifications, avec 24,5% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Montjean ? Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? A l’échelle de toute la France, le record d'abstention a été observé à l'occasion du premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Montjean, 70,84% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer. Au fil des consultations démocratiques passées, les 1 046 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,51% des votants de Montjean, contre un taux d'abstention de 59,89% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelle sera l'abstention aux européennes à Montjean ? L'une des grandes inconnues de ce scrutin européen sera sans nul doute l'étendue de l'abstention à Montjean. Les jeunes générations manifestent généralement une désaffection pour les élections nationales, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les européennes ? Au premier tour de l'élection présidentielle, sur les 738 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 77,91% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 82,03% au deuxième tour, ce qui représentait 607 personnes. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour.