En direct

19:25 - Qui va profiter du score de la Nupes à Ahuillé ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant explosé en vol, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections européennes ? Au cours du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,08% des voix dans la commune. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat en 2019, Glucksmann avait glané 7,26% à Ahuillé, contre 24,53% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut ce soir...

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Bardella scrutés à Ahuillé Le score obtenu par le Rassemblement national va être le déterminant à l'échelle locale pour ces élections des députés européens. Si on associe le résultat de Jordan Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on constate une progression de 3 points à Ahuillé. Mais la marche devrait être encore plus haute aux européennes 2024, les instituts offrant plutôt à la formation une progression de près de 10 points par rapport à de l'élection 2019. Assez pour anticiper 23% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les votants d'Ahuillé plutôt favorables à Macron en 2022 Ahuillé avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 16,53%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, porté par 40,22% des votes. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 32,46% contre 67,54%. Le RN n'a pas plus convaincu à Ahuillé un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 13,85% au premier tour, contre 30,21% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune d'Ahuillé, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera désignée à l'issue du second tour, confirmant la défaite de l'ancien Front national.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent très instructif Qui avait gagné les européennes précédentes ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme logique au moment du scrutin de ce 9 juin. Donné gagnant par les sondages, Jordan Bardella ne finissait même pas dans le duo de tête aux européennes à l'époque dans la commune. Le protégé de Marine Le Pen achevait la campagne troisième, avec 13,64%, derrière Nathalie Loiseau avec 24,53% et Yannick Jadot avec 20,75%.

11:45 - Ahuillé : démographie, élections et perspectives d'avenir À Ahuillé, les facteurs démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les européennes. La pyramide démographique peut avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la commune, 36% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 23,64% ont plus de 60 ans. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (10,22%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 746 votants sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (0,32%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,38%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Ahuillé mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 21,29% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Retour sur l'abstention aux européennes précédentes à Ahuillé Comment ont voté le plus souvent les citoyens de cette ville lors des consultations politiques passées ? Pendant les élections européennes de 2019, 757 électeurs d'Ahuillé s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 53,92%), contre un taux de participation de 45,25% pour le scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le pourcentage d'abstention qui bat toujours des records durant de ce type de scrutin. Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,28%. À Ahuillé, 67,4% des habitants avaient voté.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : le cas d'Ahuillé À Ahuillé, l'un des critères décisifs du scrutin européen sera le taux de participation. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 49,34% au premier tour. Au deuxième tour, 48,12% des votants se sont déplacés. Lors du second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 509 personnes en âge de voter au sein de la commune, 82,45% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 81,71% au premier tour, c'est-à-dire 1 233 personnes. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.